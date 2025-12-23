上白石萌音の妹・上白石萌歌、“妹同士”で「すごい通じ合ってる」仲良しの女優

女優の上白石萌歌（25歳）が、12月22日に放送されたバラエティ番組「ぽかぽか」（フジテレビ系）に出演。「妹同士ですごい通じ合ってる」仲の良い女優について語った。



映画「ロマンティック・キラー」に出演している上白石萌歌と、なにわ男子・高橋恭平が、宣伝を兼ねて番組のゲストとして登場。仲良くしている芸能人として石田ひかりの名を挙げ、「妹同士なんですよ！ひかりさんも（石田）ゆり子さんがお姉さんで。私も上白石萌音さんがお姉さんで。妹同士ですごい通じ合って。妹あるあるめっちゃ話したりとか」と話し、「お姉ちゃんと全然違う、っていうのは話したりしますね。石田姉妹も全然違う。ライフスタイルも違うし」と話す。



上白石によると、映画「366日」で母娘役として共演して以来、毎日連絡を取るくらい仲良くしているそうで、風邪を引いた時にはフルーツをお見舞いで持ってきてくれたりして、「東京の母ですね。大好きです」と語った。