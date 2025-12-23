ベビーリングにファーストジュエリー、世代を超えて受け継がれる宝石【宝石・ジュエリー図鑑】
人によりそい、一緒に歩む 人生とジュエリー
人の一生におけるさまざまなイベントで、ジュエリーは大きな存在となります。生まれたとき、大人になったとき、結婚するとき、大切な人が亡くなったとき、受けつがれるとき…ジュエリーはそのときどきの大切な時間をいろどり、見まもる存在ともいえます。
子どもの成長を祝う
人生に関わるジュエリーとしては、たとえば、生まれた赤ちゃんに祝福などの気持ちをこめて指輪をおくる「ベビーリング」というおくりものがあります。
恋愛や結婚にまつわるものもあり、カップルで指輪をかわすのも有名です。
また、長く愛されるジュエリーは、親から子へ受けつがれることも多いもの。日本で冠婚葬祭のときにつけることの多いパールは、祖母、母へと受けつがれて長く愛されています。
ヨーロッパには、亡くなった人への思いを形にして心を癒す「モーニングジュエリー」もあります。
特別なジュエリー
誕生月に関わるジュエリーといえば、誕生石をあしらったジュエリーが有名です。
昔から誕生石にはそれぞれのパワーや効果があるものと考えられ、そえられた石言葉とともに大切にされていました。現在でも誕生石を身につけると迷ったときの道しるべになったり、背中をそっと押してくれると信じられています。
ベビーリング
赤ちゃんの誕生を祝って、子どもサイズの小さな指輪をおくったり、成長するまで大人が身につけたりするアイデアもあるといいます。指輪には、誕生石やメッセージを入れたりします。
ファーストジュエリー
大人のなかま入りをお祝いするためにおくるジュエリー。
はじめて身につける本物のジュエリーをさして「ファーストジュエリー」とよぶこともあります。
【出典】『宝石・ジュエリー図鑑』監修：BIZOUX(ビズー)／科学監修：小田島庸浩