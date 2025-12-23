意外な調味料でお店の味に格上げ！ポテトサラダの「隠し味」
子どもから大人まで大好きな定番の副菜といえば、ポテトサラダですね。今回は、バルサミコ酢やヨーグルト、粉チーズ、鮭などの調味料や食材を足すだけで格上げする、絶品レシピを5つご紹介します。
▼たったひとつの調味料でデリ風に大変身
酸味とうまみが加わり、家庭の味が一気にお店の味に。
▼お店でも使われる隠し味を特別に教えます
コクが加わって濃厚に。組み合わせる野菜次第でアレンジは無限大です。
※記事のメイン写真はこちらのレシピを参考に調理させていただきました
▼和風ポテサラは、この組み合わせが最強
隠し味のおかげで、お酒のつまみにもぴったりです。
▼低カロリーで体にやさしい
マヨネーズの量は少なめに。罪悪感なくパクパク食べられます。
▼お総菜と間違われるくらい本格的な味
プロの味を家で作れます。食材数を増やせば彩りも華やかに。
どのレシピもポテサラの新しい可能性を広げてくれるものばかりですね。調理するときの注意点として、皮をむいていないじゃがいもをレンジ加熱すると破裂する危険性があるため、皮に切り目を入れてから加熱するようにしてください。加熱方法に注意しながら、気になるレシピを試してみてください。（TEXT：青木千奈）
（撮影：クックパッドフォトサポーターズ）