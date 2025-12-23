日本テレビと読売テレビは２３日、都内で、お笑い賞レース「ダブルインパクト２０２６ 漫才＆コント二刀流Ｎｏ．１決定戦」の開催記者会見を行った。優勝賞金は１０００万円。予選開始は２０２６年３月で、決勝は夏頃を予定している。

会見には第２回大会に参加表明した芸人が登壇。お笑いコンビ・コットンの西村真二は、大会に向けて「今問題抱えてまして。スカさずにツッコみたい」と切り出した。

コットンは、１３日に日本テレビ系で決勝戦が放送された「女芸人Ｎｏ．１決定戦 ＴＨＥ Ｗ ２０２５」で大会サポーターを務めていた。同大会では審査員のお笑いコンビ・霜降り明星の粗品の激辛審査が話題になっていた。粗品は自身のＹｏｕＴｕｂｅで、Ｈｕｌｕで放送された大会の反省会の模様について言及。西村らの言動に「スカしたな？」と発言していた。

この流れを受けてか、西村は「とある大会で、とある方に『スカした』って言われて、死ぬほどＤＭがきてるんですよ。『お前スカしたな』、『最低な人間だな』と（言われる）」と苦笑いで告白。「ダブルインパクトではスカさずにいきたい」と意気込んだ。

さらに、西村は「審査員が誰になるかもドキドキしている。去年と全く同じ審査員でいきたい」と切実な願望を語っていた。