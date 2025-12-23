【第37話1】 12月23日無料公開

秋田書店は12月23日、佐賀崎しげる氏（原作）、鍋島テツヒロ氏（原作）と乍藤和樹氏（漫画）によるマンガ「片田舎のおっさん、剣聖になる～ただの田舎の剣術師範だったのに、大成した弟子たちが俺を放ってくれない件～」の第37話1をヤンチャンWebにて無料公開した。

本作は片田舎で剣術道場を営んでいるベリル・ガーデナントの元に大成したかつての教え子たちが訪れ、盛り立てられるというおっさん成り上がりファンタジー。無料公開された第37話1では、ロバリーにスフェン教について聞くが、「話したくない」と断られてしまう。

現在ヤンチャンWebでは最新話となる第38話1も公開されており、70コインで読むことができる。

「ベリル先生を騎士団付きの特別指南役として推薦しました」。片田舎の村で細々と剣術道場を営む男、ベリル・ガーデナント。そこへ若き王国騎士団長に昇り詰めたかつての教え子、アリューシアが訪れ騎士団付きの特別指南役として王都へ行く事に。大成した弟子達と再会し、盛り立てられるベリルの運命は？ おっさん成り上がりファンタジーの決定版、コミカライズ！

(C)乍藤和樹・佐賀崎しげる・鍋島テツヒロ（秋田書店）2022