ＡＩフュージョンキャピタルグループ<254A.T>は反発している。この日、子会社ミライウェルスマネジメントが、英ロンドンに本拠を置く世界有数の暗号資産投資会社Ｒｅ７キャピタル社と戦略的パートナーシップを締結したと発表しており、これが好材料視されている。



Ｒｅ７キャピタル社は、世界の機関投資家や富裕層を顧客として約１０億ドルもの暗号資産投資実績を有する企業。一方、ミライウェルスマネジメントはグループのデジタル資産トレジャリー（ＤＡＴ）の運用や、暗号資産プレミアムレンディングサービス「ＲＥＮＫＩＮ」の立ち上げなど暗号資産運用事業を行っており、今回のパートナーシップ締結により運用先パートナーとしてＲｅ７を選定することで、より高度かつ安定的なグローバルサービスの追求が可能となり、ＤＡＴ事業における保有資産の運用高度化に加え、グローバルな暗号資産運用ソリューションを日本の投資家に提供することが可能になるとしている。



出所：MINKABU PRESS