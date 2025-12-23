¡ÚÇ¯ËöÇ¯»Ï¡ÛÎ¹¹Ô¤Î²ÙÊª¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¡Ä¤Ê¿ÍÉ¬¸«¡ª¡Ö¥»¥ê¥¢¡×¤Î3¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò»È¤¨¤Ð¥¹¥¥ó¥±¥¢¥°¥Ã¥º¤¬·àÅª¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë
¤³¤ó¤Ë¤Á¤Ï¡¢zu¤Ç¤¹¡£
7ºÐ¡¦9ºÐ¤Î»Ò¤ò»ý¤ÄÀä»¿°é»ùÃæ¤Î¥Þ¥Þ¤Ç¤¹¡£
4Ëü¿Í¤Ë¥Õ¥©¥í¡¼¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤Ï¼ýÇ¼¥°¥Ã¥º¡¦¤È¤¤á¤¯¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¢¤Ã¤È¤¤¤¦´Ö¤Ë2025Ç¯¤â12·î¡¢Ç¯Ëö¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤«¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Î¹¹Ô¤Ë¹Ô¤¯¤È¤¡¢¤Ä¤¤²ÙÊª¤¬Â¿¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¡Ä¡¢¤Þ¤µ¤Ë»ä¤Ç¤¹(¾Ð)
¤È¤¯¤Ë¥¹¥¥ó¥±¥¢¤ä¥Ø¥¢¥±¥¢¤Ê¤É¡¢¿È»ÙÅÙ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ã¤Æµ¤¤Å¤¯¤È¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥Á¤¬¥Ñ¥ó¥Ñ¥ó¤Ë¡£¥ß¥Ë¥Ü¥È¥ë¤ËµÍ¤áÂØ¤¨¤Æ¤â°Õ³°¤È¿óÄ¥¤Ã¤¿¤ê½Å¤«¤Ã¤¿¤ê¤Ç¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤ÎÃæ¤Ç¤â¾ì½ê¤ò¼è¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¤Ç¤â»ä¡¢¥»¥ê¥¢¤Ç¤³¤ÎÇº¤ß¤¬¥¹¥Ã¤È²ò¾Ã¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÈ¯¸«¤·¤Á¤ã¤¤¤Þ¤·¤¿¡ª
¤¢¤ë¡Ö3¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ»È¤¦¤È¡¢¥¹¥¥ó¥±¥¢°ì¼°¤¬¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤¹¤ë¤¯¤é¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª
1¤Ä¤º¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¤Í¡ª
¢£¡Ê1¡Ë¥È¥é¥Ù¥ëÍÑ ¥Ñ¥¦¥ÁÍÆ´ï 10mL 20P Ç®°µÃå¡¿¥»¥ê¥¢
SNS¤Ç¡ÖÀö¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª¡×¡Ö»È¤¤¼Î¤Æ¤Ç±ÒÀ¸Åª¢ö¡×¤ÈÏÃÂê¤Î¥Ñ¥¦¥ÁÍÆ´ï¡£
»È¤¤Êý¤Ï¤È¤Ã¤Æ¤â´ÊÃ±¤Ç¡¢Ãæ¿È¤òÆþ¤ì¤¿¤é¥Ø¥¢¥¢¥¤¥í¥ó¤äÇ®°µµ¡¤Ê¤É¤ÇÃ¼¤ò¡È¥Ô¥Ã¡É¤ÈÇ®°µÃå¤¹¤ë¤À¤±¡£¼«ºî¥Ñ¥¦¥Á¤Î´°À®¤Ç¤¹¡ª
¥·¥ã¥ó¥×¡¼¡¦Æý±Õ¡¦²½¾Ñ¿å¤Ê¤É¤ò1²óÊ¬¤À¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢²ÙÊª¤¬¤°¤Ã¤È·Ú¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¡£
¤³¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤Î¤¹¤´¤¤¤È¤³¤í¤ÏÀÚ¤ê¹þ¤ß¤Þ¤Ç¤¢¤ë¤È¤³¤í¡ª
¤«¤æ¤¤¤È¤³¤í¤Ë¼ê¤¬ÆÏ¤¤¤Æ¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¡¦¡¦¡¦´ÊÃ±¤Ë³«Éõ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬²¿¤è¤ê¤â¤¦¤ì¤·¤¤¡ª
µÍ¤áÂØ¤¨¥Ü¥È¥ë¤À¤È¤É¤¦¤·¤Æ¤â»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÎ¹¹Ô¤Þ¤ÇÆþ¤ì¤¿¤Þ¤ÞÊüÃÖ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤Á¤é¤Ï»È¤Ã¤¿¤é¼Î¤Æ¤é¤ì¤ë¤Î¤Ç±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¹¡ª¡ª
¤Þ¤¿ºÇ¶á¤Ç¤Ï¤â¤Ã¤È¥ß¥Ë¥Þ¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÍÆÎÌ5mL¥¿¥¤¥×¡×¤âÈ¯Çä¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡ª
¤Þ¤µ¤Ë¡È1²óÊ¬¡É¤À¤±Æþ¤ê¡¢ÌµÂÌ¤¬¤Ê¤¤¡ª
Î¾¥µ¥¤¥º¤È¤â²È¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ª¤¯¤È¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤ÊØÍø¤Ç¤¹¤è¡£
¢£¡Ê2¡Ë¤¯¤ë¤Ã¤È¤Þ¤È¤Þ¤ë»ÅÊ¬¤±¥Ý¡¼¥Á¡¿¥»¥ê¥¢
¤³¤Á¤é¤â¥»¥ê¥¢¤Î°ïÉÊ¡ª
¥Õ¥¡¥¹¥Ê¡¼¥¿¥¤¥×¤ÎEVAÁÇºà¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ç¡¢¼Â¤Ï¡¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤È¤È¤Æ¤âÁêÀ¤Ð¤Ã¤Á¤ê¡£
»ÅÀÚ¤ê¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢1¤Ä¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë¡¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤¬¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹¡£
»ä¤Ï3¤Ä¤Î»ÅÀÚ¤ê¤Ë
ÌëÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¿Ä«ÍÑ¥¹¥¥ó¥±¥¢¡¿Àö´é¡õ¥Ü¥Ç¥£¥±¥¢
¤È3¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ËÊ¬¤±¤Æ¼ýÇ¼¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢ö
¥´¥àÉ³¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½ÉÇñÀè¤ÎÀöÌÌ½ê¤ËÄß¤ë¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤Î¤â¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¡ª
»¶¤é¤«¤ê¤¬¤Á¤ÊÀöÌÌÂæ¼þ¤ê¤¬¥¹¥Ã¥¥êÊÝ¤Æ¤Þ¤¹¡£
»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¡È¤¯¤ë¤Ã¡É¤È¤Þ¤È¤á¤ë¤À¤±¤ÇÊÒ¼ê¥µ¥¤¥º¤Ë¡£
Î¹¹ÔÃæ¤Î¥Ð¥Ã¥°¤ÎÃæ¤Ç¤â¤«¤µ¤Ð¤é¤Ê¤¤¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ê¥µ¥¤¥º¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ê3¡Ë »È¤¤¼Î¤Æ¤Ç¤¤ëµÍ¤áÂØ¤¨¥ª¥¤¥ë¥Ü¥È¥ë 4¸ÄÆþ¤ê¡¿¥»¥ê¥¢
¥Ø¥¢¥ª¥¤¥ë¤äÈþÍÆ±Õ¤Ê¤É¡¢¡È¥ª¥¤¥ë·Ï¥¢¥¤¥Æ¥à¡É¤Î»ý¤Á±¿¤Ó¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»È¤¤¼Î¤Æ¥Ü¥È¥ë¡£
ÀèÆü¤ÎÎ¹¹Ô¤Ç»È¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢±ÕÏ³¤ì¥¼¥í¤ÇËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡Ä¡ª
¥ª¥¤¥ë¤¬Ï³¤ì¤ë¤È¡¢¥Ý¡¼¥Á¤ÎÃæ¤¬Âç»´»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤ÏÎ¹¤Î¤¢¤ë¤¢¤ë¡£
¤Ç¤â¤³¤Î¥Ü¥È¥ë¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¥Õ¥¿¤¬¤·¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢°Â¿´¤·¤Æ»ý¤Ã¤Æ¤¤¤±¤Þ¤¹¡£
1²óÊ¬¤À¤±»ý¤Á±¿¤Ù¤Æ·Ú¤¤¤·¡¢»È¤¤½ª¤ï¤Ã¤¿¤é¤½¤Î¤Þ¤Þ½èÊ¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡ý¡£
¤³¤Á¤é¤â¢¤Î¥Ý¡¼¥Á¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÆþ¤ê¤Þ¤¹
¢£¡Ò¤Þ¤È¤á¡Ó
Î¹¹Ô¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö²ÙÊªÂ¿¤¤¤Ê¤¡¡Ä¡×¡¢¡ÖµÍ¤áÂØ¤¨¥Ü¥È¥ë¤ÎÊÝ´É¤¬·ù¤À¤Ê¡Ä¡×¤ÈÇº¤ó¤Ç¤¤¤¿»ä¤Ç¤¹¤¬¡¢¥»¥ê¥¢¤Î¤³¤Î3¤Ä¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤«¤éËÜÅö¤Ë¥¹¥È¥ì¥¹¤¬·ã¸º¤·¤Þ¤·¤¿¡£
º£¤Þ¤Ç¤è¤ê¤«¤Ê¤ê¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢¥¹¡¼¥Ä¥±¡¼¥¹¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ËÍ¾Íµ¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½àÈ÷¤äÊÒÉÕ¤±¤Î¼ê´Ö¤â¤°¤Ã¤È¥é¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡¤ÎÎ¹¹Ô¤Î¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Ò»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡ª
