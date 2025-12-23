「青２色でかっこいいな」町田が百年構想リーグの新ユニ発表！ エンブレムの上に輝く１つ目の星。コンセプトムービーにも反響「動画に出た選手は契約更新ですよね？」
FC町田ゼルビアが12月23日、来年のJ１百年構想リーグで着用するユニホームのデザインを発表した。
サプライヤーはアディダス。新ユニのコンセプトは特設サイトで次のように説明されている。
「2025年、全員で勝ち取った初タイトル。その１つ目の星がエンブレムの上で輝きを放ちます。ベースカラーは濃いブルー、肩からサイドにかけてのラインはゴールドを採用し、ファン・サポーターや町田市との深いつながりを表現」
クラブの公式Xでも新ユニが公表されると、「カッコ良すぎないか」「今シーズンのより好きかも」「星がついに...」「最高過ぎる」「青２色でかっこいいな」「やっぱ青紺に金ラインは映える」「動画に出た選手は契約更新ですよね？」「モデルの選手は来シーズンいますよね笑」といった声があがった。
なおネーム＆ナンバーは、2024、2025シーズンに引き続き、FC町田ゼルビアオリジナルフォントが採用される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】「星がついに...」町田の新ユニ・コンセプトムービー「カッコ良すぎないか」
