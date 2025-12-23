Snow Manの佐久間大介が自身のXを更新し、12月22日放送の『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）のオフショットを公開。阿部亮平との2ショットに、ファンから大きな反響が寄せられている。

■きらめく赤スーツで笑顔を浮かべる佐久間大介＆阿部亮平

投稿された写真には、番組ロゴが大きく描かれたステージ床を背景に、カメラを見上げるように写る佐久間と阿部の姿が収められている。

左側に立つ佐久間は、ピンクヘアに赤の衣装を合わせた華やかなビジュアルで、穏やかに口角を上げた表情が印象的だ。

一方、右側の阿部も同じく赤の衣装にスカーフを合わせた装いで、ロゴを指し示すようなポーズを見せ、にっこりと微笑んでいる。ふたりの楽しげな空気感が伝わってくる1枚となっている。

佐久間は「#CDTVライブライブ ありがとうございました（^^）」と感謝の言葉を添えて投稿。パフォーマンス直後とは思えないほどリラックスした雰囲気と、息の合ったふたりの並びが、ステージ裏ならではの貴重なオフショットとなっている。

この投稿にファンからは「あべさく尊い」「特大のあべさく供給」「愛おしさの塊」「ひょっこりあべちゃんかわいすぎる」「美人がふたり」といった声が相次いでいる。

■佐久間大介＆阿部亮平＆向井康二がクリスマスムード満載のオフショット公開

また、同番組の出演後には、佐久間に加え、阿部、向井康二もそれぞれ自身のInstagramでオフショットを公開。光沢感ある赤のセットアップ衣装を中心に、クリスマスムードあふれる華やかな世界観が広がっており、ステージとはまた違った一面を楽しめる内容となっている。

Snow Man

