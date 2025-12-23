BE:FIRSTが12月22日に放送されたTBS系『CDTVライブ！ライブ！』4時間スペシャルに出演。グループ公式SNSと番組公式SNSでオフショット＆ムービーが公開された。

【写真＆動画】BE:FIRST『CDTV』ソロショット＆集合ショット＆サインムービー

■SOTAとJUNONのクリスマス感あるサインにも絶賛の声集まる

番組でBE:FIRSTは「空」をパフォーマンスした。

Instagramで公開されたソロカットは、階段に片足をかけ緑がかった上下デニム姿で、腰に手を当て首を傾け、ニコッとほほ笑むRYUHEI。チェックのブルゾンにダメージデニムコーデで、真っ正面を凛とした表情で見つめたLEO。パッチワーク風のブルゾン＆デニムカーゴパンツ姿で、壁に寄りかかり俯き横顔を披露しているJUNON。

襟元のファーが温かそうなパーカー＆スタジャン姿で、まっすぐ前を見ているSHUNTO。茶色いもふもふパーカーにネクタイを合わせ、ポケットに手を入れて前を見つめるSOTA。MANATOは柄ブルゾンにグリーンのパーカー＆デニム姿で階段の手すりに足をかけ片手で支えた体勢で、はしゃぎ顔を見せている。

「マナちゃん相変わらずわんぱく」「MANATOのポーズはラプンツェル風かな？」「マナティ歌ってる時は王子様なのにギャップ最高」「LEO短髪似合う」「しゅんちゃんのスタイリング最高」「りゅうちゃんのビジュかわいい」「クリスマスっぽい衣装メロい」などといった声が続々と到着。

またXでは全員集合オフショットが公開。後列でほほ笑むLEO、RYUHEI、JUNON、前列でサムズアップするSOTA、ピースするSHUNTO、そしてMANATOは指を丸めて手のひらを上に向けている。

こちらにも「MANATOはHANAのポーズ？」「MANATOのポーズ気になる」などといった声が集まっている。

番組公式Instagramでは一人ひとりがサインする動画を公開。

サインを書き終え振り返ってほほ笑んだMANATO、チラッとカメラを見つめ去っていったSHUNTO、後ろを振り返りくるりと一回転してカメラを見つめたRYUHEI、“メリクリ”のメッセージやトナカイのイラストも織り交ぜたSOTA、サインを終えてペコッと頭を下げたLEO。

続けて誰かに押されたかのようにちらりとSOTAの背中が写り込む。最後はJUNONが現れ、自身のサインを書いたあと全員のサインをクリスマスツリーのイラストで囲むという締め括りになっている。

「マンションズお絵描きかわいい」「JUNONのツリーは天才」など、こちらにも絶賛の声が届いている。

■デニムやファーやチェックのカジュアル衣装のソロカット

■MANATOのHANA風のポーズに注目！全員集合オフショット

■SOTAのトナカイやJUNONのクリスマスツリーも必見のサインムービー