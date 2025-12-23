Mrs. GREEN APPLEの大森元貴が自身のInstagramにて、ビジネススーツ姿を披露した。

【写真】「イケメン上司」と話題のスーツ姿の大森元貴【動画】日経電子版CM（15秒、30秒 ver）

■大森元貴が日経電子版のCMオフショットを公開

これは、日経電子版「初割キャンペーン」のCM「乗り越える」編のオフショット。大森は、ビジネススーツにグレーのストライプ柄のネクタイを締めた姿で、テイクアウト用のカップに入ったドリンクを飲んでいる。

社員証を首から下げている姿がすっかり会社員の大森。屋外階段の踊り場で休憩中の一コマを切り取ったようなオフショットに、ファンからは「あら 素敵な会社員がいますね」「こんな上司いたら最高」「めっちゃかっこいい」「これはご褒美すぎる！」「スーツ似合いすぎてる」「こんな同僚いたら会社行くの楽しすぎる」「イケメン上司って感じで好き」「あのー、名刺交換よろしいでしょうか」「一緒に働きたい」「破壊力がすごい」「ビジネススーツ、、素敵です」「スーツもっくん最高」「眼福」など、早くも大きな反響が寄せられている。

■動画：日経電子版CM 2026初割キャンペーン「もしも私が」編／大森元貴（15秒）

■動画：日経電子版CM 2026初割キャンペーン「もしも私が」編／杉咲花・大森元貴（30秒）