斉藤和義、新ドラマ『おコメの女』主題歌を担当！松嶋菜々子と『家政婦のミタ』以来14年ぶりのタッグ

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

斉藤和義の新曲「鏡よ鏡」が、2026年1月8日よりテレビ朝日系にて放送される松嶋菜々子主演ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』の主題歌に決定。主題歌を使用した予告映像が公開された。

■斉藤和義、ドラマのテーマに合わせて書き下ろし

本作は、東京国税局・資料調査課に新設されたドラマオリジナル部署「複雑国税事案処理室」（通称「ザッコク」）を舞台にした社会派エンタメドラマ。松嶋菜々子が演じる主人公・米田正子は、年間数億円規模の隠し所得を暴く鋭い調査力と、悪徳脱税者を許さない強い信念を武器に、個性豊かなメンバーとともに不正の裏側に迫る。

キャストには、松嶋菜々子をはじめ、佐野勇斗、長濱ねる、千葉雄大に加え、高橋克実、そして大地真央、さらには寺尾聰ら豪華俳優陣が名を連ねる。

主題歌となる新曲「鏡よ鏡」は、斉藤和義がドラマのテーマに合わせて書き下ろした楽曲。“打ちのめされても、自分の信念は決して自分を裏切らない”というメッセージを込め、揺れ動く感情や迷いを抱えながらも、ひと筋の光を見つけて歩き出す力強さを描いている。

このたび公開された予告映像では、「鏡よ鏡」の一部を聴くことができる。

なお、「鏡よ鏡」はドラマ初回放送翌日の1月9日に配信リリースされる。Apple Music / Spotifyでは、本楽曲のPre-add / Pre-saveがスタート。事前登録すると、未公開のライブ写真を使用したオリジナル壁紙がもらえるキャンペーンが実施中だ。

斉藤和義と松嶋菜々子がドラマでタッグを組むのは、社会現象となった『家政婦のミタ』（日本テレビ系）以来。あの衝撃から14年、再びふたりが紡ぐ物語と音楽が、どのような化学反応を起こすのか注目しよう。

■斉藤和義、松嶋菜々子コメント

■リリース情報

2026.01.09 ON SALE

DIGITAL SINGLE「鏡よ鏡」

■番組情報

テレビ朝日系『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』

[2026年]

01/08（木）21:00スタート

※初回6分拡大スペシャル

出演：松嶋菜々子

佐野勇斗 長濱ねる 千葉雄大 / 高橋克実 / 勝村政信 戸次重幸 大地真央 寺尾聰

脚本：『g. O. A. T』

主題歌：斉藤和義「鏡よ鏡」

■関連リンク

ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』番組サイト

https://www.tv-asahi.co.jp/okome/

斉藤和義 OFFICIAL SITE

http://www.kazuyoshi-saito.com