14時の日経平均は123円安の5万278円、アドテストが113.65円押し下げ 14時の日経平均は123円安の5万278円、アドテストが113.65円押し下げ

23日14時現在の日経平均株価は前日比123.60円（-0.25％）安の5万278.79円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1031、値下がりは517、変わらずは52と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回っている。



日経平均マイナス寄与度は113.65円の押し下げでアドテスト <6857>がトップ。以下、東エレク <8035>が28.08円、ファストリ <9983>が27.28円、ファナック <6954>が22.9円、ＳＢＧ <9984>が21.06円と続いている。



プラス寄与度トップはソニーＧ <6758>で、日経平均を15.38円押し上げている。次いでＴＤＫ <6762>が12.79円、リクルート <6098>が12.53円、ＫＤＤＩ <9433>が10.43円、コナミＧ <9766>が10.03円と続く。



業種別では33業種中24業種が値上がり。1位は空運で、以下、医薬品、その他金融、サービスと続く。値下がり上位には輸送用機器、非鉄金属、機械が並んでいる。



※14時0分12秒時点



株探ニュース

