お得ツアーin忍野・山中湖エリア

年末年始のおでかけに！
忍野・山中湖エリアをお得に楽しめる周遊バスのモデルコースを
松尾さんとお得ブラザーズが実際に体験してご提案！

〈VTR出演者〉
有岡大貴　松尾駿　照英

〈周遊バス　ふじっこ号〉
富士吉田・忍野・山中湖エリア共通
フリークーポン1日間乗り放題　１８００円

【忍野八海】
★くりの里 忍野八海店
・三福だんご　醤油　500円
・三福だんご　くるみ味噌　500円
・三福だんご　黒蜜きな粉　600円
・訳あり干し芋　800円

★渡辺食品
・串だんご １本 ２００円

★榛の木林資料館
現存する忍野村最古の茅葺き民家の渡邉家の建物を開放した資料館
・資料館エリアへの入場料　
　大人　300円/子ども　150円

【ふじさん牧場】
・ふじぼくソフト　500円
・ワインラムパスタ　1400円
・子羊とのふれあい　700円
・羊の毛刈り　１グループ 7000円

【道の駅富士吉田】
・富士山おにぎり野沢菜　540円
・富士納豆　50ｇ3パック入り　297円
・甲州とりもつ煮　721円
・溶岩プレート　9900円　　
・極上生信玄餅　４個入　1080円
・いかの耳　　324円
・アサヤのぶどう液1800ｍｌ 白　1782円
・アサヤのぶどう液1800ｍｌ 赤　1782円
・ラーほー二刀流　972円

★水汲み場
富士山の雪解け水が２５年以上かけて湧き出す水を無料で汲むことができる

★軽食コーナー　吉田のうどん
肉うどん　550円

★ふじやまビール
ヴァイツェン　グラス小　580円
プレミアムハンバーグセット　1900円

【富士山の見える全室個室サウナ付旅館　しずく】
富士山側　スイートA　１泊2食付　55,000円/人〜
山中湖側　スイートC　１泊2食付　46,000円/人〜
※定員３名　※子ども宿泊不可

【忍びの里】
通行手形（入場料）※フリークーポンを提示した場合
大人1900円→1850円

【山中湖平野温泉　石割の湯】
入館料 ※フリークーポンを提示した場合
大人900円→810円

【山中湖の白鳥の湖】
乗船料　※フリークーポンを提示した場合
大人1100円→900円

【山中湖花の都公園】
1月12日（月）までイルミネーションファンタジウム開催中
イルミネーションの入場料　400円
※現在昼の入園料は無料

ご当地うますぎ食材クッキング

お料理アイドル⼋⼄⼥くんとのんべえあさこがまだ⾒ぬご当地の名物⾷材と
地元で愛される最⾼のレシピを⾒つける、ご当地のうますぎ⾷材をクッキング！
今回の舞台は東京から車で約２時間の栃木県の「道の駅きつれがわ」！

〈VTR 出演者〉
いとうあさこ
八乙女光（Hey!Say!JUMP）
ゲスト：杢代和人（原因は自分にある。）

〈訪れた場所〉
道の駅きつれがわ（栃木県さくら市）

●レストラン
・和食処 桔梗 花実や　
　天もりうどん　1600円
・GelateriaKITS
　りんごミルク　シングル380円（手焼きワッフルコーン＋50円）

●大笹牧場キッチンカー
※不定期で営業
※牛乳は道の駅の店内でも販売しています
・大笹牧場ブラウンスイスA2ミルク　490円

●きつれがわチキン
・元祖唐揚げ　4個入り920円

●日帰り温浴施設
入浴料金　大人（中学生以上）700円　小学生500円　未就学児無料
営業時間10：00〜21：30（最終入場 21：00）
定休日第2・4月曜日（祝日の場合は翌日）

●足湯
営業時間１１：００〜１７：００
定休日　月曜（祝日の場合は翌日）
利用料金　無料

●道の駅きつれがわキャンプ場
テントサイト　8m×8m　4800円〜
BBQ場　１区画2200円〜
※時季により金額が異なります

●直売所
※以下、商品名や値段等は撮影時のものです
・ネギ　500円/180円
・カブ　200円
・ダイコン　160円
・白菜350円
・とちあいか　１パック800円
・ミルキーベリー 1パック400円
・にら　130円
・温泉なす　1袋350円
・とべや長者納豆　200円
・ヤーコン　1袋150円
・まろやかドレッシングえごま　540円