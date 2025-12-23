TOMORROW×TOGETHERの「9 and Three Quarters (Run Away)」が、Spotifyで、2億ストリーミングを突破した。18日基準で2億再生数を超えた。正式発売した曲として、8番目の2億ストリーミング曲となった。日本語版のタイトルは「TOMORROW X TOGETHERの「9と4分の3番線で君を待つ(Run Away) [Japanese Ver.]」。

同曲は、19年10月に発売した最初の正規アルバム「The Dream Chapter：MAGIC」のタイトル曲。「9と4分の3番線」は、英作家J.K.ローリングの「ハリー・ポッター」シリーズに登場する、ロンドンのキングス・クロス駅にある、秘密の乗車ホーム。曲発表当時、世界中から注目された。

米音楽放送MTVは「普通の青少年が体験する感情を魔法のような感じで中毒性があるように解いた。TOMORROW×TOGETHERの活発さと積極的な姿勢が、多くのグループの中で彼らを引き立たせる」と好評だった。

米音楽専門メディアのビルボードは「隠された9と4分の3番線の乗り場に逃げる話が、幻想的でありながらも楽しく完成された」と絶賛した。

TOMORROW×TOGETHERは、3億回以上再生された「0×1＝LOVESONG（I Know I Love You）feat．Seori」をはじめ、計17個の1億以上のストリーミング曲を保有している。