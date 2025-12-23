Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年12月16日（火）9時から12月25日（木）23時59分まで「クリスマスタイムセール祭り」を開催中。

現在、12月19日に発売開始したXiaomi（シャオミ）の5Gスマホ「REDMI 15 5G」がお得に登場しています。

エントリーモデルながら、驚異的なロングバッテリーと優れた機能性を備えたスマホですよ。

シャオミの新作エントリースマホ「REDMI 15 5G」がポイントがついて登場

Xiaomi（シャオミ）のエントリーモデルスマホ「REDMI 15 5G」が10％のポイント還元がついて登場しています。

2025年12月19日に発売したばかりの新作スマホが早くもお買い得。今なら、Amazonで使える3198ポイントが一緒に確保できます。

メモリは4GB、高速・低遅延な5G対応のSnapdragon 6s Gen 3チップセットを搭載。

外出先でも動画視聴やアプリのダウンロードがスムーズに行え、アプリを同時に開いてもサクサク動きます。

ストレージは128GBもあるので、 写真・動画・アプリ・音楽もたくさん保存できますよ。

モバイルSuicaやiDなどおサイフケータイにも対応。電源ボタンと一体化した側面指紋認証センサーでセキュリティ対策もバッチリです！

1日中使えるロングバッテリーが特長。急速充電やリバース充電など万が一の備えにも役立ちます

7000mAhの大容量バッテリーを搭載。音楽は最大108時間、動画は最大25時間も連続再生できますよ。

バッテリー残量がわずか1%まで低下しても、スタンバイモードのままで通話の発信と受信ができて便利。

33Wターボチャージに対応しており、急速充電が可能。他のスマホやタブレットと接続すれば、18W出力でリバース充電ができるのも助かります。

6.9インチの大画面FHD+液晶ディスプレイが魅力的。映画鑑賞の臨場感もアップ。

リフレッシュレートは最大144Hz。スクロールした際に文字がくっきり見え、滑らかに流れます。アクションやシューティングゲームも快適です。

AI機能を備えたカメラは使い勝手抜群。加工や編集も自由自在です

5000万画素のメインカメラは、AIによる写真編集機能も備えています。 背景に映り込んだ人物も削除できますよ。

ポートレートモードやナイトモードなど多彩な撮影モードを搭載。どんなシーンでもプロ並みの撮影が可能です。

フロントカメラは800万画素。AIが顔の明るさを自動で調整してくれるので、寝起きや急なウェブ会議でも清潔感のある自然な肌質に整えてくれます。

「nanoSIM+eSIM」のデュアルSIM構成で、海外旅行でもこれ1台あればOKです。

