そうそう、この角度。

ノートPCを使っている人の中には、PCスタンドを使って角度を付けて使っている人もいることでしょう。ちょっと角度を付けるだけでも、使い心地は大きく変わります。

一度その角度に慣れてしまうと、もう戻れない。でも、ノートPCを持ち出して自宅やオフィス外で使うときは、PCスタンドがないから真っ平らで使うしかない。でも、それじゃあ使いづらい…。

Image: キングジム

そんな悩みを抱えている方に、救世主現る。キングジムの「ノートパソコンスタンド（折畳式）」です。

このスタンド、重さ190gで折り畳むと手のひらサイズのコンパクトさ。これなら持ち運ぶのも苦になりません。ノートPCと一緒にバッグに入れて気軽に持ち運べます。

Image: キングジム

機能的にも行き届いています。高さ調整は6段階から選べます。

Image: キングジム

ノートPCを傷付けないよう、スタンド部分に保護パッドもあります。

Image: キングジム

収納ポーチも付いてます。至れり尽くせりですね。

コンパクトですが、11インチから15.6インチのノートPCやタブレットに対応。耐荷重は5kg。意外とタフネス。

価格は4,180円。カラーはシルバーとダークグレーが用意されています。

場所を選ばずベストな角度をキープしたい。その願い、叶いますよ。

キングジム ノートパソコンスタンド NPS30-SL 4,180円 Amazonで見る PR PR

Source: キングジム