いつでもどこでもPCを立てたい。手のひらサイズのPCスタンドがあれば実現できます
そうそう、この角度。
ノートPCを使っている人の中には、PCスタンドを使って角度を付けて使っている人もいることでしょう。ちょっと角度を付けるだけでも、使い心地は大きく変わります。
一度その角度に慣れてしまうと、もう戻れない。でも、ノートPCを持ち出して自宅やオフィス外で使うときは、PCスタンドがないから真っ平らで使うしかない。でも、それじゃあ使いづらい…。
そんな悩みを抱えている方に、救世主現る。キングジムの「ノートパソコンスタンド（折畳式）」です。
このスタンド、重さ190gで折り畳むと手のひらサイズのコンパクトさ。これなら持ち運ぶのも苦になりません。ノートPCと一緒にバッグに入れて気軽に持ち運べます。
機能的にも行き届いています。高さ調整は6段階から選べます。
ノートPCを傷付けないよう、スタンド部分に保護パッドもあります。
収納ポーチも付いてます。至れり尽くせりですね。
コンパクトですが、11インチから15.6インチのノートPCやタブレットに対応。耐荷重は5kg。意外とタフネス。
価格は4,180円。カラーはシルバーとダークグレーが用意されています。
場所を選ばずベストな角度をキープしたい。その願い、叶いますよ。
キングジム ノートパソコンスタンド NPS30-SL
4,180円
Source: キングジム