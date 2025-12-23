「何色似合うか分からん」40・50代へ！【ユニクロ】上品見え狙える♡「グレートップス」

「自分にしっくりくるトップスの色って何？」と悩んでいる40・50代は、【ユニクロ】の「グレートップス」を手に取ってみて。ブラックは地味すぎるし、ホワイトはなんだか気恥ずかしい……。そんなミドル世代の強い味方になってくれるはず。顔まわりを明るく見せるライトグレーからシックなコーデに映える暗めのグレーまで、上品見えを狙える【ユニクロ】グレートップスをピックアップ。さまざまなボトムスと合わせやすいシンプルデザインばかりなので、ぜひチェックしてみてください。

1枚でもレイヤードでもおしゃれなタートルネック

【ユニクロ】「ヒートテックフリースタートルネックT」＜07 GRAY＞\1,990（税込）

オンオフ問わずに着回せる、シンプルなデザインのタートルネックTシャツ。公式サイトによると「やわらかく、快適に着られる『ヒートテック』のフリース素材」とのことで、寒い日も心地よく過ごせそうです。ほどよいフィット感がありすっきり着られるので、ジャンパースカートの下に重ねたり、上からカーディガンを羽織ったり、さまざまな場面で重宝するはず。

きちんと見えするポロセーター

【ユニクロ】「ウールブレンドポロセーター」＜02 LIGHT GRAY＞\2,990（税込・セール価格）

襟付きのデザインと、落ち着いた色味できちんと感があるポロセーター。縦ラインを強調する畔編みで、すっきりした着こなしに見せられそうです。公式サイトによると「肩周りにゆとりを持たせたモダンなシルエット」なのだとか。タックパンツやナロースカート合わせならきれいめに、ワイドパンツやデニムパンツ合わせなら大人カジュアルにと、ボトムス次第で雰囲気を変えて楽しめそうです。

やわらかそうなリラクシーニット

【ユニクロ】「スフレヤーンクルーネックセーター」＜02 LIGHT GRAY＞\3,990（税込）

ゆとりのあるリラクシーなシルエットが魅力のクルーネックセーター。リブ編みのクルーネックは首まわりをすっきりと、ラグランスリーブは肩のラインをソフトに見せてくれそう。シンプルなので、さまざまなデザインのボトムスと合わせて、冬の大人カジュアルを存分に楽しみたくなるデザイン。公式サイト曰く、「ソフトでしっとりとした肌ざわりでチクチクしにくい」とのことで、快適な着心地にもこだわっているようです。

高級素材を使ったショート丈カーデ

【ユニクロ】「カシミヤクルーネックショートカーディガン」＜03 GRAY＞\9,990（税込・セール価格）

きれいめに着られる、コンパクトな丈のカーディガン。仕事からプライベートのお出かけなど、幅広いシーンで使えそうなシンプルデザインです。公式サイトによると、「軽くて暖かく、ふくらみ感があって極上の肌ざわりを楽しめるカシミヤ100%」なのだそう。高級素材ならではの、着やすさにも期待できそうです。今なら、10,000円でお釣りがくる値下げ価格でゲットできるチャンス。ぜひ早めにチェックしてみて。

※すべての商品情報・画像はユニクロ出典です。

writer：Hina.W