新日本プロレス「練習生」ウルフアロンが２３日、テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）に生出演した。

棚橋弘至の引退試合が行われる来年１・４東京ドームでデビューする２０２１年東京五輪柔道男子１００キロ級金メダルのウルフ。初陣で「ＮＥＶＥＲ無差別級王者」で「Ｈ．Ｏ．Ｔ」のＥＶＩＬに挑む。

スタジオでは、デビュー戦の実況を同局の野上慎平アナウンサーが務めることが発表された。野上アナは、２００７年に同局に入社。１年目から「ワールドプロレスリング」の実況を担当している。同局では１月４日午後１０時１５分から「新日本プロレス東京ドーム！棚橋引退＆ウルフデビューＳＰ」を２２年ぶりの全国ネットで放送する。

野上アナは「入社２０年目、プロレス実況２０年目、来年なるんですが、初めてデビュー戦を実況することになるんです」と明かし「棚橋弘至引退の夜、そしてウルフアロンデビュー戦が重なる奇跡みたいな一夜です。言葉に触れたらやけどするほどのアッチアッチの実況で私もお届けします」と熱くＰＲしていた。