元ＴＯＫＩＯの松岡昌宏（４８）が２３日、出身地の札幌市で行われたイベントに出演した。ミルクランド北海道新プロモーション「北海道ｉｓミルクランド」発表会にゲストとして登場。全国一の生産量を誇る牛乳の魅力をアピールするとともに、２４日から放送されるＣＭやキャンペーンの告知に一役買った。

今ＣＭではミルクランド王国の国王に松岡が就任。アイドルグループ「Ｂ＆ＺＡＩ（バンザイ）」のメンバー３人が参謀役を務めるという設定になっている。「本当に国王になれたら何がしたい」という質問には「札幌函館間の新幹線をもう少し早めに」と笑顔でひと言。函館にも住居を構えるだけに、大幅に工期が遅れている北海道新幹線の早期延伸を願った。

またＢ＆ＺＡＩの３人が考案したレシピを味わった際には、はちみつ入りのハニーホットミルクを飲んで「優しいー」と絶賛。「こういう人間になりたい。目指すところはハニーホットミルク」と笑顔で話し、会場内を沸かせた。

ただ、１１月２６日に会見を行った、同じく元ＴＯＫＩＯの国分太一（５１）に関しては一切言及しなかった。イベント終了直後に報道陣から呼びかけられたが、応じることはなかった。