ユー・ディーは、写真と声を同時に再生する「オンラインアルバム TSUNAGU（ツナグ）」の提供を開始しました。

これまで産科・産婦人科向けに提供されてきた「絆アルバム」が進化し、写真だけでなく音声も楽しめる新たなアルバム体験が登場。

ユー・ディー「オンラインアルバム TSUNAGU」

リリース日：2025年12月23日

提供対象：産科・産婦人科医院等

形式：オンラインアルバムサービス

機能：写真閲覧、音声再生、SNSシェア等

従来の紙のアルバムでは表現しきれなかった、その瞬間の空気や声のぬくもりを「写真×声」で残すオンラインアルバム。

近年高まっている「写真や動画に加え、声や音も含めて記録したい」というニーズに応えるために開発されました。

思い出を単に「見るもの」から「体験するもの」へと広げ、家族の記録をより深く残せる点が大きな魅力。

アルバムのページをめくる操作に合わせて、ご家族の声や赤ちゃんの泣き声などの音声が再生されます。

めくると声が聴こえる新しい体験

最大の特徴は、アルバムのページをめくると、そのページに紐づいた音声が再生される点。

視覚的な写真だけでなく、残しておきたい「声」をともに記録し、未来へ鮮明に残すことができます。

赤ちゃんの泣き声や家族の話し声など、その時々の臨場感を再現。

オンラインでいつでも閲覧・共有が可能

スマートフォンやPCなど、インターネット環境があればすぐにアクセス可能。

リンクを共有するだけで閲覧できるため、遠く離れたご家族やご友人にも簡単にシェアできます。

SNSなどを通じた共有にも適しており、手軽に幸せを分かち合える仕様。

保存・管理の手間を軽減

紙のアルバムで起こりがちな紛失や、経年による劣化を気にせず利用できるのもデジタルならではの利点。

大切な思い出を、色褪せることなく永続的に保存できます。

施設オリジナルの雛型作成

導入する各施設ごとに、オリジナルの雛型（テンプレート）を作成可能。

産院ごとの特色やブランドイメージに合わせたアルバムデザインを提供できるため、施設独自の付加価値向上にも寄与します。

写真を見るだけでなく、声を聞いて当時の空気感まで蘇る新しいアルバムの形。

未来へつなぐ家族の記録として、より感動的な体験を楽しめます。

ユー・ディー「オンラインアルバム TSUNAGU」の紹介でした。

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 思い出を体験するものへ！ユー・ディー「オンラインアルバム TSUNAGU」 appeared first on Dtimes.