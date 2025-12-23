政府が物価高対策として推奨している「おこめ券」について、京都府内では２２日時点で配布を決めた自治体はないことが、読売新聞の取材でわかった。

予算を現金給付や商品券の配布に充てるなど、各自治体であらゆる対策が取られている。

おこめ券は、国の補正予算で「重点支援地方交付金」の食料品価格高騰に対応する特別加算の一例として、政府が推奨している。ただ、使い道や対象は自治体に委ねられている。

府内では、他の施策で対応する自治体が多い。福知山市は住民税非課税世帯などに１世帯あたり２万５０００円の給付を議会に提案中。木津川市は１人６０００円の給付を議決した。長岡京市も所得の要件はあるものの、９割以上の世帯をカバーする現金給付を選んだ。理由について同市の担当者は「事務手数料などの負担が少ない」とした。

一方、宮津市や井手町、精華町などは、商品券を配布する予定。舞鶴市は、住民税非課税の低所得者ら約２万４０００人に商品券５０００円分を配布する方針で、２４日閉会予定の市議会１２月定例会に補正予算案を提案する。

プレミアム付き商品券発行の予算案も議会に追加提案する鴨田秋津市長は、２２日の臨時記者会見で「お米以外のものもしっかりと購入していただきたいという思いだ」と説明した。

京都市はマイナンバーカードを活用し、食料品や日用品を購入できる１人あたり５０００円相当のデジタル地域ポイントを給付すると発表した。来年夏頃の開始を目指す。現金給付にすると１５億円かかる事務費を９億円に圧縮できるとした。

松井孝治市長は、記者会見で「市民のニーズに幅広く応えるため、柔軟性とスピード性がある方法をとった」と理由を述べた。