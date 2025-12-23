北斗晶の義娘・凛、プロレスにサプライズ復帰を報告「フリーとして頑張っていきます」

タレントの北斗晶の長男・健之介さんの妻で女子プロレスラーの凛が22日に自身のアメブロを更新。プロレスの大会でサプライズ復帰したことを報告した。

この日、凛は「昨日マーベラス新木場大会にて復帰しました！！！！！今回Xでのサプライズ復帰！！！」と報告し、同期の選手らとの3ショットを公開。「同期のこの3人がこうやって並ぶのも最初で最後」と感慨深げにつづった。

続けて、今回の復帰について「色々な想いがあって！！」と明かしつつ「とにかく復帰できて良かった！！優宇ちゃんの引退に間に合って良かった！！っていう気持ちでいっぱい」と心境を吐露。また、復帰の場を提供してくれた元女子プロレスラーの長与千種さんには「喜んで受け入れて下さったこと本当に感謝しかありません」「プロレスラー凛を生んでくださったのは長与さんです！！！！」と熱い思いを記した。

最後に「どんな時でも感謝を忘れずにこれからはフリーとして頑張っていきます！！」と今後の決意を表明。引退を控える同期へ「怪我なく無事に引退できますように」とエールを送り「女子プロレス界最強の3人と試合できて良かった」とつづり、ブログを締めくくった。