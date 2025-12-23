小原正子、トナカイ姿の娘を公開「真っ赤なお鼻のこうめちゃん〜」

お笑いコンビ・クワバタオハラの小原正子が22日に自身のアメブロを更新。娘・こうめちゃんのクリスマスの仮装姿や、友人との集まりに着ていったコーディネートを披露した。

この日、小原は「幼稚園で、クリスマスパーティー！！！」と報告し、こうめちゃんがトナカイのツノを付けた「レインディアちゃん」姿で登園したことを明かした。

「真っ赤なお鼻のこうめちゃん〜」と歌うようにつづり、可愛らしい写真を複数公開。「ピアノの発表会のドレスまた着せられてよかったです」と、以前使った衣装を再利用したことにも満足げにコメントした。

さらに、こうめちゃんが付けていたカチューシャについて「両サイド 少しかみのけをくぐって、くるリンパして、その中にカチューシャいれるとずっと、ずれません」と、動いてもずれにくい裏技を披露した。

また、続けて更新したブログでは「お友達ママとの集まりへ」と明かし「ラフだけど、きちんと感もあるニットで おでかけ」と自身のコーディネートを紹介。着用したニットについて「ニットのチクチクが大の苦手な私ですが これは、ニットが肌にあたってても大丈夫！！！」と着心地を絶賛し「体型を綺麗にカバーしてくれる優秀ニットです」「色違いも欲しい！」とお気に入りの様子でつづり、ブログを締めくくった。