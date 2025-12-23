FC東京がMF小泉慶と契約更新「覚悟を持ってプレーします」…主将に就任した今季は38試合出場

FC東京は23日、MF小泉慶と明治安田J1百年構想リーグ期間の契約更新に合意したことを発表した。



小泉は1995年4月19日生まれの現在30歳。2014年に流通経済大柏高からアルビレックス新潟へ入団しプロキャリアをスタートさせると、柏レイソル、鹿島アントラーズ、サガン鳥栖でもプレーしてきた。2023年から所属しているFC東京ではここまで公式戦通算119試合に出場し4ゴール6アシストをマーク。キャプテンに就任して迎えた今シーズンは明治安田J1リーグで30試合、JリーグYBCルヴァンカップで3試合、天皇杯で5試合に出場した。



契約更新に際し、小泉はFC東京のクラブ公式サイトを通じて次のようなコメントを発表している。



「2026シーズンもFC東京でプレーさせていただきます。もう一度、自分自身がどんな想いで、何のために東京に来たのかということをしっかりと考え、覚悟を持ってプレーします。2026シーズンもよろしくお願いします」