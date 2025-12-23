ニッポンの社長・辻、会見でキレキレの例えツッコミ「バッティング練習の落合以来」
昨年スタートした、漫才とコント“二刀流”の頂点を決める『アサヒビール スマドリ ダブルインパクト〜漫才＆コント二刀流No.1決定戦〜』の第2回開催（来夏放送予定）が決定し23日、都内で会見が行われた。初代王者・ニッポンの社長も参加したが、辻がキレキレの“例えツッコミ”で会場を沸かせた。
【写真】ななまがり森下が披露した「パラレルワールドのたくろう赤木」
会見冒頭、辻は「きょうで合ってますか？まだ、M-1の空気ですけど（笑）。去年の発表より、だいぶ早いですよね」とチクリとして笑いを誘った。また、エントリー表明芸人のひとり、ななまがり・森下直人が「僕らは1本目に“ブラボール”をやります！下ネタからいきます！」宣言し、手にしていた柔らかい“ブラボール”を報道陣に投げ込み、カメラマンのカメラに直撃するという事態に見舞われた際には、辻が「カメラ当てるの、バッティング練習の落合以来ですよ」と即座の例えツッコミで沸かせた。
さらに、質疑応答の場面で、『M-1グランプリ2025』準優勝を果たしたドンデコルテ・渡辺銀次が、コントへの向き合いについて質問を受け「漫才と何も変わりません。同じです。六本木にコントの劇場があるのですが、そこでお出番もいただいておりますし」と淡々とコメント。なんとも言えない空気が少し流れた後、辻が「ちょっとだけ、沢尻エリカみたいになってますよ（笑）。『別に…』みたいな」と、渡辺の受け答えを見事に例えて笑わせていた。
第1回大会では、2875組がエントリーする中、ニッポンの社長が初代王者に輝いた。そんな中、早くも第2回大会が決定。今回は「芸人、出し尽くせ。」をキャッチコピーとして採用した。参加資格は、プロアマ芸歴不問、優勝賞金は1000万円で、とにかく面白い漫才とコントを審査基準に、予選から2ネタで審査を行っていく。
予選は来年3月スタート予定で、1回戦は漫才とコント、いずれか1ネタを選択して披露、2回戦以降は漫才→コントの順に2ネタ披露していく、前年度準決勝進出者については、1回戦を免除される。
