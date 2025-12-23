ＴＢＳ系「ＴＨＥ ＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２３日、俳優の波瑠と俳優の高杉真宙がこの日、結婚を発表したことを報じた。

番組では波瑠、高杉がともにそれぞれのインスタグラムを更新し、同じ連名の文書を紹介。「いつも応援してくださっている皆様。私ごとで大変恐縮ではありますが、この度私たち、高杉真宙と波瑠は結婚する運びとなりましたことをご報告させていただきます」と伝えた。

２人は２０２３年のフジテレビ系ドラマ「わたしのお嫁くん」で共演し知り合い交際に発展したという。

インスタグラムで波瑠はウェディングドレス姿の写真も投稿した。司会を務める同局の安住紳一郎アナウンサーは「きっと結婚式での写真だと思いますが、きれいですね」と絶賛した。

さらに、それぞれ今月最終回を迎えた同局系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」に高杉が出演、波瑠が同局系金曜ドラマ「フェイクマミー」で主演したことを安住アナは紹介し「最近、よく見ていたなという感じですが」とした上で「出会いは違うドラマということです」と明かすと、スタジオは笑いが起きていた。