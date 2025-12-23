お笑いコンビ「ミルクボーイ」が23日、ABCラジオ「ミルクボーイの火曜日やないか！」（火曜正午）に出演。21日に放送された漫才師日本一決定戦「M―1グランプリ」決勝を振り返った。

今大会は「たくろう」が王者に輝き、ネタに登場した「トヨタ」や「京都産業大学」、「Google」などから祝福が相次いでいることを番組では紹介。

内海崇が「心広いね、やっぱりね。僕らの時もそうでしたけど」と語れば、駒場孝も「イジってるとかじゃないもんな。ほんまに言ってただけやもんな。俺らはケロッグさんに怒られててもおかしなかったけどな」とコーンフレークのネタで2019年に優勝した自身とはネタの中での扱い方が違うと笑った。

M―1の話題で盛り上がっていたところ、突然、内海が笑いはじめ「“全然、1組ずつについて言わへんやん”って（リスナーは）思ってるかもしれんけど…審査の感想はラジオとかでは言いません」と今大会で初めて審査員を務めた相方・駒場が決勝10組について個別で感想を言わないと説明。「だいたい、こういうのって1組ずつ“こう思いました”とか、振り返ったりするけども、駒場さんはあそこ（決勝会場）に全部置いてきたので、改めて振り返って1組ずつとかはないですよ。“いつ言う？いつ言う”ってなってる人（リスナー）もおるかもしれんからね。あそこで全部出し切りましたんで」と駒場は審査員をしたあの日がすべてと丁寧に説明した。

すると、駒場も「そうそう。すみません。不器用な話で…」とあえて、1組ずつには触れないと語った。