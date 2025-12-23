“ハマの闘犬”MFユーリ・ララが横浜FCと契約満了「全力で戦い抜いた特別な三年間でした」
横浜FCは23日、MFユーリ・ララとの契約満了を発表した。
“ハマの闘犬”がクラブを出発する。1994年4月20日生まれのユーリ・ララは現在31歳。母国ブラジルのオラリアACでプロキャリアを始めた後、国内複数クラブや栃木SCを経て、2023年に横浜FCに加入。中盤の底で、球際の強さやアグレッシブさを以て、ピンチの芽を狩ってきた。クラブ公式戦通算102試合に出場し11得点を記録している。
ユーリ・ララは横浜FCとの契約満了に際して、クラブ公式サイトにてコメントを残している。
「本日をもって横浜FCを離れることになりました。このユニフォームを着て毎日、全力で戦い抜いた特別な三年間でした。私も私の家族も横浜で過ごした時間をこれからも忘れることはありません。サポーターのみなさんにはたくさんの応援と優しさに感謝しています。またみなさんにお会いできる日を楽しみにしています」
