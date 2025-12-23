テレ朝・桝田沙也香アナ「クリスマスにもピッタリ」な手料理披露「プロ並みの出来栄え」「芸術的」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】テレビ朝日の桝田沙也香アナウンサーが12月22日、自身のInstagramを更新。手料理を公開し、話題となっている。
【写真】32歳テレ朝美人アナ「プロ並みの出来栄え」本格的クリスマス料理披露
桝田アナは「可愛い押し寿司作りました」とつづり、写真を投稿。丸く形どられた押し寿司の上にサンタクロースのピックが刺さっており「デコレーション次第で、クリスマスにもピッタリ」と提案している。
この投稿に「料理がプロ並みの出来栄え」「美味しそう」「ケーキみたいで可愛い」「芸術的」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
◆桝田沙也香アナ、手作りの押し寿司を披露
◆桝田沙也香アナの投稿に反響
