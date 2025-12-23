松岡昌宏、よく飲みに行く嵐メンバー2人明かす「天才肌」と絶賛したメンバーも
【モデルプレス＝2025/12/23】元TOKIOの松岡昌宏が、12月21日放送のMBS／TBS系『日曜日の初耳学』（よる10時15分〜）に出演。嵐のメンバーとのエピソードを語る場面があった。
【写真】松岡昌宏「天才肌」と絶賛した嵐メンバー
今回番組では、林修氏による人気企画「インタビュアー林修」の未公開シーンが放送された。10月5日に同番組にゲスト出演した松岡の未公開トークでは、松岡が“小僧”という親しみを込めた愛称で呼び、可愛がっている後輩グループの嵐について言及。「あのグループは知らない子がいない」と切り出し、松本潤と大野智とは「よく飲みますね。仕事をよく一緒にやってたものですから」とプライベートでの交流を明かした。
さらに松岡は、松本について「自分とはタイプが全然違うんですけど、物事に対する熱さや男くささがある」と、相葉雅紀について「たぶん平和主義」、そして櫻井翔を「とても冷静。きちんと客観的に物事を見られる」と分析。さらに、大野については「いい意味でアイツがふわっとしてる男。最初からフラットでしたね」と話し、二宮和也のことは「本当に天才肌。お芝居でやる目つきは、ちょっと見ててひきますもんね。ゾワッとします。ニノの冷たい目は大好きですね」と語った。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS系
【Not Sponsored 記事】
【写真】松岡昌宏「天才肌」と絶賛した嵐メンバー
◆松岡昌宏、嵐メンバーとのプライベート交流明かす
今回番組では、林修氏による人気企画「インタビュアー林修」の未公開シーンが放送された。10月5日に同番組にゲスト出演した松岡の未公開トークでは、松岡が“小僧”という親しみを込めた愛称で呼び、可愛がっている後輩グループの嵐について言及。「あのグループは知らない子がいない」と切り出し、松本潤と大野智とは「よく飲みますね。仕事をよく一緒にやってたものですから」とプライベートでの交流を明かした。
◆松岡昌宏、嵐メンバーの性格を分析
さらに松岡は、松本について「自分とはタイプが全然違うんですけど、物事に対する熱さや男くささがある」と、相葉雅紀について「たぶん平和主義」、そして櫻井翔を「とても冷静。きちんと客観的に物事を見られる」と分析。さらに、大野については「いい意味でアイツがふわっとしてる男。最初からフラットでしたね」と話し、二宮和也のことは「本当に天才肌。お芝居でやる目つきは、ちょっと見ててひきますもんね。ゾワッとします。ニノの冷たい目は大好きですね」と語った。（modelpress編集部）
情報：MBS／TBS系
【Not Sponsored 記事】