元夫は引退も自身は現役感をアピール？バツイチ32歳韓国アイドルが意味深SNS投稿「♥」

ガールズグループT-ARAのジヨン（32）が、元夫の引退発表が伝えられた後に投稿したSNSの内容が注目を集めている。

【写真】ジヨン、元夫とのウェディングフォト

ジヨンは12月22日、インスタグラムのストーリーズを更新。出国するようなT-ARAメンバーたちの写真に黒いハートの絵文字を添えて投稿した。

空港で窓に映ったメンバーたちの姿をカメラに収めたカットもあり、飛行機に乗ることもあってかリラックスした服装が目を引く。ジヨンはヒョミンがローンチしたブランドの製品を受け取って応援を惜しまなかったほか、何気ない日常の写真も公開し、ファンとの交流を続けた。

一方、元夫でプロ野球選手のファン・ジェギュンは、12月19日に現役引退が発表されている。現代ユニコーンズでデビューし、複数球団を経て2017年にはMLBサンフランシスコ・ジャイアンツでもプレーした。

（写真＝ジヨンInstagram）

ファン・ジェギュンとジヨンは2022年12月に結婚したが、わずか2年後に離婚してしまった。今回の黒いハートの意図は明かされていないが、引退の知らせと近いタイミングでの投稿だったこともあり、さまざまな受け止めが広がっている。

（記事提供＝OSEN）

◇ジヨン プロフィール

1993年6月7日生まれ。韓国・ソウル出身。2009年にT-ARAのメンバーとして歌手デビュー。2012年に韓国ガールズグループの中で一番美しい「標準顔美女」1位に選ばれたことがある。2014年からソロ活動を展開しており、音楽活動の傍ら女優としても活躍中。ドラマ『ドラゴン桜〈韓国版〉』『ドリームハイ2』『君の歌を聴かせて』などに出演した。プライベートでは、2022年2月にプロ野球選手のファン・ジェギュンと結婚すると発表し、同年12月10日に結婚式を挙げた。