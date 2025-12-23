LE SSERAFIMカズハ、色白素肌際立つ衣装姿にファン熱狂「着こなせるのさすが」「スタイル抜群」
【モデルプレス＝2025/12/23】5人組ガールグループ・LE SSERAFIM（ルセラフィム）のカズハ（KAZUHA）が12月21日、自身のInstagramを更新。色白の素肌が際立つ衣装姿を披露し、反響が寄せられている。
【写真】LE SSERAFIMメンバー「スタイル抜群」色白素肌際立つ衣装姿
カズハはホルターネックのトップスを合わせたスタイルを投稿。お団子ヘアで、デコルテや腕、ウエストが覗く姿を披露している。
この投稿に「綺麗」「プリンセスがいた」「美しすぎ」「素敵すぎ」「着こなせるのさすが」「スタイル抜群」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】LE SSERAFIMメンバー「スタイル抜群」色白素肌際立つ衣装姿
◆カズハ、素肌覗く衣装披露
カズハはホルターネックのトップスを合わせたスタイルを投稿。お団子ヘアで、デコルテや腕、ウエストが覗く姿を披露している。
◆カズハの投稿に反響
この投稿に「綺麗」「プリンセスがいた」「美しすぎ」「素敵すぎ」「着こなせるのさすが」「スタイル抜群」などとコメントが集まっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】