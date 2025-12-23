SEVENTEEN¡¦¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡¢¡È¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤°¦¡É¤òÉ½¸½¤·¤¿¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ËÅ£ÉÕ¤±¡ª
SEVENTEEN¤Î¿·¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¢¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØ¿¼¤Þ¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤ÇÅß¤Î´¶À¤òÁÀ¤¤·â¤Á¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥É¥®¥ç¥à¡¢Ê¡²¬¤Ç¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¡õÆüËÜ¿©ËþµÊ¡ª
½êÂ°»öÌ³½êPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ï12·î22Æü22»þ¡¢SEVENTEEN¸ø¼°SNS¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¡ÖÁÇØø¡Ê¥½¥è¥ó¡Ë¡×¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¥Ð¡¼¥¸¥ç¥óÌ¾¤Ï¡¢¡ÖËÜÍè¤Î¡×¡Ö½ã¿è¤Ê¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖÁÇ¡×¤È¡¢¡ÖÎø¤·¤µ¡×¡Ö°¦¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¡ÖØø¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¡Ö¾þ¤êµ¤¤Î¤Ê¤¤°¦¡×¤ò¾ÝÄ§¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Þ¤º¥É¥®¥ç¥à¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¤ÎÁê¼ê¤Ø¤Î°¦¤Ë¤Ò¤¿¤à¤¤Ë¸þ¤¹ç¤¦½Ö´Ö¤òÉ½¸½¡£¿´¤Î±ü¿¼¤¯¤ËÈë¤á¤¿´¶¾ð¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¤è¤¦¤ÊÉ½¾ð¤¬°õ¾ÝÅª¤À¡£ËÉ²»ÊÉ¤ò»×¤ï¤»¤ëÇØ·Ê¤«¤é¤Ï¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Æâ¾ÊÅª¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°ìÊý¡¢¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î¼Ì¿¿¤Ï¡¢°¦¤¬¶¦ÌÄ¤¹¤ë½Ö´Ö¤òÀÚ¤ê¼è¤Ã¤¿¡£ÆâÌÌ¤Î´¶¾ð¤¬¤³¤À¤Þ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤ò¡¢À¶¤é¤«¤Ê¶õ´Ö¤ËÍÉ¤ì¤ë±Æ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿±é½Ð¤¬ÌÜ¤ò°ú¤¯¡£¥«¥á¥é¤òÀÅ¤«¤Ë¸«¤Ä¤á¤ë¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Î´ãº¹¤·¤¬¡¢¥í¥Þ¥ó¥Æ¥£¥Ã¥¯¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ò°ìÁØ¹â¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSerenade¡Ù¤Ï¡¢¡ÖÌë¤ËÁÕ¤Ç¤ë°¦¤Î²Î¡Ê¥»¥ì¥Ê¡¼¥Ç¡Ë¡×¤ò°ÕÌ£¤¹¤ë¥¿¥¤¥È¥ë¤Ç¡¢·ñÂÕ¤ä¤¹¤ì°ã¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤Ç¡¢½Ð²ñ¤¤¤ÈÊÌ¤ì¤Î´Ö¤Ë¤¢¤ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´¶¾ð¤Î²áÄø¤ò²»³Ú¤ÇÉÁ¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥É¥®¥ç¥à¡ß¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¤Ï¡¢¡È¤¢¤ê¤Õ¤ì¤¿°¦¡É¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¶¾ð¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥Æ¥ê¥ó¥°¤ÇËÂ¤®¡¢Ã¯¤â¤¬¶¦´¶¤·¡¢Ë×Æþ¤Ç¤¤ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò´°À®¤µ¤»¤¿¡£
2¿Í¤ÏÍèÇ¯1·î12Æü18»þ¤Ë¡ØSerenade¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¡¢2026Ç¯¤Î³èÆ°¤ÎËë¤ò³«¤±¤ëÍ½Äê¤À¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢ËÜÆü¡Ê23Æü¡Ë¤Ë¤Ï¿·¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Õ¥©¥È¤¬ÄÉ²Ã¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥È¥é¥Ã¥¯¥µ¥ó¥×¥é¡¼¤ä¥È¥é¥Ã¥¯¥ê¥¹¥È¡¢¥·¥Í¥Þ¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¢¥Ï¥¤¥é¥¤¥È¥á¥É¥ì¡¼¡¢¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Æ¥£¥¶¡¼¤â½ç¼¡¸ø³«¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¡¢´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë
¡þ¥É¥®¥ç¥à¡ÊDK¡Ë¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1997Ç¯2·î18ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥¤¡¦¥½¥¯¥ß¥ó¡£´Ú¹ñ¡¦¥½¥¦¥ë½Ð¿È¡£¿ÈÄ¹178cm¡£·ÝÌ¾¡È¥É¥®¥ç¥à¡É¤Î´Á»úÉ½µ¤Ï¡ÈÆ»·ó¡É¤Ç¡¢¡Ö¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆ»¤ò·ó¤Í¤ë¿Í¡¢Â¿·ÝÂ¿ºÍ¤Ê¿Í¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£SEVENTEENÆâ¤Ç¤Ï¥Ü¡¼¥«¥ë¥Á¡¼¥à¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸¤Î»þÅÀ¤Ç¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤ËÆâÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¤Û¤É²Î¾§ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤Ç¥®¥ã¥°¥»¥ó¥¹¤¬½¨°ï¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤Ï¥æ¡¼¥â¥¢¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤¿È¯¸À¤äµóÆ°¤¬¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£
¡þ¥¹¥ó¥°¥¡¥ó ¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
1998Ç¯1·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£ËÜÌ¾¥×¡¦¥¹¥ó¥°¥¡¥ó¡£¿ÈÄ¹174cm¡£2012Ç¯¤«¤éPLEDIS¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤·¡¢3Ç¯2¥«·î¤ÎÎý½¬À¸´ü´Ö¤ò·Ð¤ÆSEVENTEEN¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Ç¤Ï¥á¥¤¥ó¥Ü¡¼¥«¥ë¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Îý½¬À¸»þÂå¤«¤é¹â¤¤²Î¾§ÎÏ¤ËÄêÉ¾¤¬¤¢¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤Î¥à¡¼¥É¥á¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Ï¹â¤¤MC¥¹¥¥ë¤äÍ¥¤ì¤¿¥È¡¼¥¯ÎÏ¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Ó¾Î»¿¤µ¤ì¤ë¡£