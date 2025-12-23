「ムーミン お年賀カステラ」販売開始、午年にちなんでムーミンの物語に登場する“はなうま”をデザイン【文明堂】

文明堂東京は2025年12月23日、「ムーミン お年賀カステラ」(税込2,268円)を文明堂の一部直営店･ムーミンショップで販売を開始した。数量限定のため、売り切れ次第販売終了。

◆「ムーミン お年賀カステラ1号」税込2,268円

【賞味期限】

製造日より19日

【箱外寸】

縦145×横175×高さ73mm

※6〜8切れ分にカットできるサイズ。

人気キャラクター「ムーミン」と「カステラの文明堂」のコラボ商品。2025年に好評だった巳年につづき、2026年の午年も登場する。飛躍の年としての縁起をこめて、ムーミントロールとリトルミイがジャンプしている様子をカステラの上に刷り込んだ。

さらに、午年にちなんで、ムーミンの物語に登場する“はなうま”も登場。花模様のビロードのコートをまとった馬のような生き物である“はなうま”が、ムーミントロールたちと一緒にジャンプしている様子をデザインした。

ムーミンの物語に登場する“はなうま”が主役のデザイン

パッケージもお年賀限定仕様で、和をイメージした色合いと、松竹梅に見立てたイラストを用いた和風の装いに仕立てた。包装紙には、ムーミンパパとムーミンママが馬に乗って、朝日を眺める姿もデザインしている。

パッケージもお年賀限定仕様に

〈取扱店舗一覧〉

･ムーミンショップ

銀座店、二子玉川店、横浜店、名古屋店、大阪店

発売日:2025年12月23日

･文明堂直営店

【関東エリア】

日本橋本店、銀座五丁目店、東銀座店、新宿本店、京王百貨店新宿店、東急プラザ蒲田店、北千住マルイ店、小田急百貨店町田店、国分寺丸井店、東武百貨店池袋店、アトレ吉祥寺店、エキュート赤羽店、新百合ヶ丘Lミロード店、西武百貨店池袋本店、セレオ相模原店、小平店、さいたまあおぞら工房、壹番館武蔵村山店、壹番館春日部店

【西日本エリア】

名古屋工場直売店、壹番館京都伏見店

【東北エリア】

仙台直売店

【北海道エリア】

札幌工場売店、三越札幌店

※西日本エリア、北海道エリアは12月25日から販売開始。

〈文明堂 ハニーカステラのこだわり〉

はちみつを入れて、しっとりふわふわ食感に焼き上げた文明堂のハニーカステラは、上品な香りと甘みが特徴。きめ細やかで、しっとりふわふわな食感の生地にするため、職人技によってムラなく生地に火を入れている。

さらにカステラの上にチョコレートでデザインを施す工程も手作業だという。細かいデザインの線を綺麗に出すのは難しいため、丁寧に刷り上げている。

文明堂のハニーカステラ

