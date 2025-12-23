２３日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４７．２２ポイント（０．１８％）高の２５８４８．９９ポイントと５日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が９．６０ポイント（０．１１％）高の８９４９．２８ポイントと３日続伸した。売買代金は８７２億８９１０万香港ドルに縮小している（２２日前場は９５５億８６４０万香港ドル）。

米株高が好感される流れ。２２日の米株市場では、サンタクロース・ラリー（クリスマス後の年末年始に株価が上昇しやすいというアノマリー）の期待が高まる中、主要株価指数がそろって３日続伸した。中国の政策に対する期待感も根強い。預金準備率や政策金利については、早ければ年明け１月にも引き下げられるとの観測が広がっている。

ただ、上値は限定的。香港市場は今週、クリスマス休暇であす２４日が半日商い、２５日と２６日が休場となる（本土市場は通常取引）。買い手控え要因として意識された。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、医薬品メーカーの石薬集団（１０９３／ＨＫ）が６．４％高、自動車ディーラー中国大手の中升集団ＨＤ（８８１／ＨＫ）が２．４％高、中国政府系発電事業の華潤電力ＨＤ（８３６／ＨＫ）が２．２％高と上げが目立った。

セクター別では、産金が高い。山東黄金鉱業（１７８７／ＨＫ）が６．０％、招金鉱業（１８１８／ＨＫ）が４．５％、赤峰吉隆黄金鉱業（６６９３／ＨＫ）が２．７％、霊宝黄金（３３３０／ＨＫ）が２．０％ずつ上昇した。金先物相場の最高値更新が材料視されている。

中国の保険・証券セクターもしっかり。中国平安保険（２３１８／ＨＫ）が２．１％高、新華人寿保険（１３３６／ＨＫ）が２．０％高、中国人民保険集団（１３３９／ＨＫ）が１．５％高、広発証券（１７７６／ＨＫ）が４．４％高、国泰海通証券（２６１１／ＨＫ）が２．１％高で引けた。

発電や設備の電力セクターも物色される。華潤電力のほか、中国広核電力（１８１６／ＨＫ）が１．７％高、龍源電力集団（９１６／ＨＫ）が１．２％高、電力設備の東方電気（１０７２／ＨＫ）が５．３％高、ハルビン電気（１１３３／ＨＫ）が３．５％高で前場取引を終えた。

半面、足もとの上昇ピッチが速かったスマートドライブ関連は安い。自動運転の深セン佑駕創新科技（２４３１／ＨＫ）が５．３％、知行汽車科技（蘇州）（１２７４／ＨＫ）が３．９％、文遠知行（８００／ＨＫ）が２．１％、ライダー（ＬｉＤＡＲ）の図達通（２６６５／ＨＫ）が８．７％、禾賽科技（２５２５／ＨＫ）が２．３％ずつ下落した。そのほか、ＥＶ（電気自動車）なども売られ、ハンセン科技（テック）指数は０．４％逆行安している。

本土マーケットも５日続伸。主要指標の上海総合指数は、前日比０．３４％高の３９３０．８７ポイントで前場の取引を終了した。ハイテクが高い。資源・素材、金融なども買われた。半面、空運は安い。軍需産業、自動車、食品飲料、不動産も売られた。

