ガーナピンクチョコレート登場！バレンタインにぴったりの甘酸っぱさ

2026年1月6日（火）、ロッテの「ガーナ」ブランドから新登場する「ガーナピンクチョコレート」。いちごパウダーが練りこまれたピンク色のチョコレートは、甘酸っぱい苺の風味とガーナのなめらかなミルク感が絶妙にマッチ。バレンタインシーズンにぴったりなこの季節限定の一品、手作りスイーツにも最適です♪ぜひこの機会に、見た目にも華やかなピンクのチョコレートを楽しんでください。

ピンクのチョコレートで春の訪れを感じよう

「ガーナピンクチョコレート」は、ガーナホワイトにいちごパウダーを練り込み、鮮やかなピンク色に仕上げた季節限定のチョコレート。

甘酸っぱい苺の味わいとガーナのなめらかなミルク感が絶妙に調和し、そのまま食べるだけでも十分満足感があります。

パッケージも苺をあしらったデザインで、春の訪れを感じさせます。バレンタインのギフトにもぴったりなこの一品を、ぜひチェックしてみてください。

冬限定！ピーター・ルーガー・ステーキハウス東京の豪華デザートで贅沢なひととき

バレンタインには手作りスイーツにも挑戦♪

「ガーナピンクチョコレート」はそのまま食べるだけでなく、手作りスイーツにもぴったり。

ロッテが提案する「ピンクパレットチョコ」など、アレンジレシピを活用すれば、手軽に可愛らしいチョコスイーツを作ることができます。

フリーズドライの苺やドライフルーツをトッピングすれば、色鮮やかな見た目とともに美味しさも倍増。バレンタインに向けて、手作りチョコを楽しんでみては♪

バレンタインの準備をガーナピンクで

ガーナピンクチョコレートは、バレンタインシーズンにぴったりなアイテム。ピンク色のチョコレートを使った手作りスイーツは、可愛さ満点で贈り物にも最適です。

チョコレートといちごの組み合わせは、見た目も味わいも春らしく、贈る人にも喜ばれること間違いなし！

さらに、ガーナの豊かな風味と甘酸っぱさが、特別な日にぴったりの美味しさを演出します。ぜひ、ガーナピンクチョコレートで素敵なバレンタインを♪

バレンタイン準備はガーナピンクチョコで決まり



ガーナピンクチョコレートは、甘酸っぱい苺の味わいとガーナのなめらかな口どけが魅力的な季節限定商品。

手作りスイーツにもぴったりなこのピンク色のチョコレートで、バレンタインシーズンを華やかに彩りましょう。

パッケージデザインにもこだわり、春を感じさせる可愛らしいデザイン。ぜひ、今年のバレンタインはガーナピンクチョコレートで素敵なひとときを演出してください♡