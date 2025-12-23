Snow Man、東京ドーム公演きょうから ミリオン達成＆“史上初”記録も続々【オリコン記録】
9人組グループ・Snow Manが、きょう23日から26日までの4日間、ツアー『Snow Man Dome Tour 2025-2026 ON』の東京ドーム公演を実施する。主な記録をまとめた。
■Snow Manに関する主なオリコン記録
※記録は2025年12月22日付現在
【1】年間ランキング記録
（年間ランキング集計期間：2024年12月23日付〜2025年12月15日付）
●オリコン年間ランキング 2025 作品別売上数部門 2年連続史上最多6冠
シングル、アルバム、合算アルバム、DVD、Blu-ray Disc、ミュージックDVD・BDの計6冠
※作品別売上数部門主要10部門の発表を開始した2019年度以降
■年間シングルランキング1位：「SERIOUS」
・期間内売上は97.5万枚
・2024年度に続き、2年連続、通算3度目の年間1位（2021、2024、2025）
・年間シングルランキング通算3度の1位獲得は、AKB48以来史上2組目、男性アーティスト史上初
■年間アルバムランキング1位：『THE BEST 2020 - 2025』
・期間内売上は158.5万枚
・最新アルバム『音故知新』（期間内売上111.1万枚）が2位で、年間アルバムランキング1位、2位を独占
・年間アルバムランキング1位、2位独占は、2012年度のMr.Children以来13年ぶり、令和初
・今年度の期間内ミリオン達成作品はSnow Manの『THE BEST 2020 - 2025』と『音故知新』のみ
■年間合算アルバムランキング1位：『THE BEST 2020 - 2025』
・期間内ポイントは189.7万PT
■年間DVDランキング1位：『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』
■年間Bul-ray Disc（以下BD）ランキング1位：『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』
■年間ミュージックDVD・BDランキング1位：『Snow Man Dome Tour 2024 RAYS』
・期間内売上はDVD：25.9万枚、BD：42.4万枚、ミュージックDVD・BD：68.3万枚
【2】主なアルバム記録
●ベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』
2025年1月21日付「オリコンデイリーアルバムランキング」で売上110.5万枚を記録
オリコン史上初の初日売上でのミリオン達成
※デイリーランキングで売上枚数の発表を開始した2009年3月2日付以降
●1stアルバム『Snow Mania S1』から最新アルバム『音故知新』まですべてミリオンセールスを記録
オリコン史上初の「1stアルバムから6作連続累積ミリオン」達成
