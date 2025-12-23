太平洋戦争中の１９４４年、熊本県天草市・牛深沖で撃沈された日本海軍の軽巡洋艦「長良」の潜水調査が行われる見通しになり、同市社会福祉協議会牛深支所で２２日、関係者による打ち合わせが行われた。

順調に準備が進めば来年７月にも始まり、有人撮影が実現すれば初めて。関係者は戦争の歴史を後世に伝える資料になると期待を寄せている。（中村由加里）

長良は１９４４年８月７日、長崎県佐世保市に向かう途中、米潜水艦の魚雷を受けて沈没し、乗組員５８３人のうち３４８人が犠牲となった。同支所は、私財を投じて慰霊碑を建てた地元の佐々木ツルさん（１９８６年に死去）の遺志を継いで「軍艦長良記念館」を管理・運営し、毎年、慰霊の行事を続けている。

潜水調査の中心になるのは大阪市の水中探検家、伊左治佳孝さん（３７）。長良に搭乗していて亡くなった中原義一郎艦長の孫、西中誠一郎さん（６１）（東京）から話を聞き、調査を提案した。伊左治さんや西中さんらは２２日、同支所を訪れ、調査用の船の下見なども行った。

同支所によると、過去の船体の調査では、目視での確認や、ロープでつるしたカメラでの撮影が行われたという。西中さんは今後の調査について「次世代に広く伝えていくことにつながってほしい」と願いを込め、市社協の福本壮一常務理事も「若い世代が戦争の悲惨さや平和の尊さを学ぶきっかけになれば」と語った。市は調査結果の資料を同記念館に展示する方針だ。

伊左治さんは、太平洋戦争中に山口県宇部市沖の「長生（ちょうせい）炭鉱」で起きた水没事故の犠牲者の遺骨収集などにも協力している。長良の調査について「難易度が高い場所でもあり、慎重に打ち合わせや準備をして取り組みたい」と意欲を示した。費用を集めるためのクラウドファンディングの実施も検討するという。