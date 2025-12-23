»³Åì¾Ê½é¤Î´Ú¹ñ¡¦Âçî¹Ä¾¹ÔÏ©Àþ¤¬³«ÄÌ
ÀÄÅç¹Ò¶õ¤¬±¿¹Ò¤¹¤ë¡ÖQW9891ÊØ¡×¤¬21Æü¡¢»³Åì¾ÊÀÄÅç»Ô¤ÎÀÄÅçç±Åì¹ñºÝ¶õ¹Á¤òÈô¤ÓÎ©¤Ã¤Æ´Ú¹ñ¡¦Âçî¹¡Ê¥Æ¥°¡Ë¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢»³Åì¾Ê½é¤Î´Ú¹ñ¡¦Âçî¹Ä¾¹ÔÏ©Àþ¤È¤Ê¤ëÀÄÅç-Âçî¹Ï©Àþ¤¬Àµ¼°¤Ë³«ÄÌ¤·¤¿¡£Ãæ¹ñ¿·Ê¹¼Ò¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£
¿·Ï©Àþ¤ÏËè½µ¿å¡¦Æü¤Ë±¿¹Ò¤·¡¢Èô¹Ô»þ´Ö¤ÏÊÒÆ»Ìó2»þ´Ö¤Ç¡¢¾è¤ê·Ñ¤®¤ò¤·¤¿¾ì¹ç¤ËÈæ¤Ù¡¢°ÜÆ°»þ´Ö¤¬ÌóÈ¾Ê¬¶á¤¯¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¡£
2024Ç¯11·î8Æü¤ËÃæ¹ñ¤¬´Ú¹ñ¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿ºº¾Ú¡Ê¥Ó¥¶¡ËÌÈ½üÀ¯ºö¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ°ÊÍè¡¢Æ±¶õ¹Á¤Î´Ú¹ñÏ©Àþ¤Ï¹¥Ä´¤µ¤¬ÌÜÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£Åý·×¥Ç¡¼¥¿¤ò¸«¤ë¤È¡¢25Ç¯¤Ï11·î7Æü»þÅÀ¤Ç¡¢1Ç¯´Ö¤ËÆ±¶õ¹ÁÈ¯Ãå¤ÎÊØ¤òÍøÍÑ¤·¤¿´Ú¹ñ¿ÍÎ¹µÒ¿ô¤¬Á°Ç¯Æ±´üÈæ23¡¥6¡óÁý¤ÎÎß·×±ä¤Ù180Ëü6000¿Í¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢»³Åì¾Ê½ÐÆþ¶¡¦¹ñ¶¸¡ººÁí½êÀÄÅçç±Åì¹ñºÝ¶õ¹Á½ÐÆþ¶¿³ºº½ê¤¬¤Þ¤È¤á¤¿¥Ç¡¼¥¿¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤«¤éÆ±¶õ¹Á¤Î¿³ºº½ê¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ´Ú¹ñ¤Ë½ÐÆþ¹ñ¤·¤¿Ãæ¹ñ¤ÎÎ¹µÒ¤Ï12·î19Æü»þÅÀ¤ÇÆ±Ìó7¡óÁý²Ã¤·¤¿¡£
Âçî¹¤Ï´Ú¹ñ¤Î4ÈÖÌÜ¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¡¢1993Ç¯¤ËÀÄÅç»Ô¤ÈÍ§¹¥ÅÔ»Ô´Ø·¸¤òÄù·ë¤·¤¿¡£Î¾ÅÔ»Ô¤Ï·ÐºÑËÇ°×¤äÊ¸²½¤Ê¤É¤ÎÊ¬Ìî¤Ç¤Î±ýÍè¤¬³èÈ¯¤Ç¡¢ÀÄÅç-Âçî¹Ï©Àþ¤Î³«ÄÌ¤Ë¤è¤ê¡¢Î¾ÅÔ»Ô¤Ï¡Ö3»þ´Ö¥Õ¥é¥¤¥È·÷¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÀÄÅç¶õ¹Á¤ÏÃæ¹ñ¤«¤éËÌÅì¥¢¥¸¥¢¤Ë¸þ¤«¤¦ºÝ¤Î½ÅÍ×¤Ê¥Ï¥Ö¶õ¹Á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÀÄÅç¶õ¹Á¤«¤é¥½¥¦¥ë¡¢³ø»³¡Ê¥×¥µ¥ó¡Ë¡¢ºÑ½£¡Ê¥Á¥§¥¸¥å¡Ë¡¢À¶½£¡Ê¥Á¥ç¥ó¥¸¥å¡Ë¤Ê¤É´Ú¹ñ¤ÎÊ£¿ôÅÔ»Ô¤Ø¸þ¤«¤¦ÊØÍø¤Ê¶õ¤Î¥ë¡¼¥È¤¬³«ÄÌ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¶õ¹Á¤Î´Ú¹ñÏ©Àþ¤Ï¡Ö¸ø¶¦¸òÄÌ²½¡×¤·¤¿±¿±Ä¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¡¢Æ±¶õ¹Á¤È´Ú¹ñ³ÆÃÏ¤ò·ë¤Ö±ýÉüÎ¹µÒÊØ¤ÏËèÆüÌó40ÊØ¤¬±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊÄó¶¡/¿ÍÌ±ÌÖÆüËÜ¸ìÈÇ¡¦ÊÔ½¸/KS¡Ë