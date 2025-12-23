森星、圧倒的な美脚が目を引く超ミニ丈コーデ公開！ ミュウミュウ 銀座店にて撮影。『GINZA』のプロモ
モデルの森星さんは12月21日、自身のInstagramを更新。イタリアのファッションブランド・MIU MIU（ミュウミュウ）のアイテムを着用した写真を公開し、美脚を披露しました。
【写真】森星の美脚引き立つ超ミニ丈コーデ
この写真は、マガジンハウスが月刊発行しているファッション誌『GINZA』の公式Webサイトのプロモーション企画で撮影されたもので、森さんはミュウミュウ 銀座店を訪問したようです。
(文:勝野 里砂)
ミュウミュウ銀座店でショッピング森さんは「last minute shopping」とつづり、10枚の写真と1枚の画像を掲載。1枚目には、ミュウミュウのグレーのスウェットを身に着けた姿が写っており、引き締まった太ももをあらわにしています。さらに、ブラウンのミニ丈スカートを用いて足の長さを存分に生かしたコーディネートも披露しました。
マックスマーラのポップアップショップでも11月21日に更新したInstagramでも、ミニ丈コーディネートを披露していた森さん。ベージュのジャケットとミニ丈ボトムスのセットアップにロングブーツを合わせた装いで、イタリアのファッションブランド・Max Mara （マックスマーラ）のポップアップショップを訪れたことを報告しています。
