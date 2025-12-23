新カラー4色で登場！

スズキは、250ccクラスのロードスポーツバイク「GSX250R」に新たなカラーリングを施し、2026年1月9日から発売を開始します。

このモデルは、スポーティな外観と、市街地での優れた操作性を両立させた点が特徴です。

【画像】超カッコいい！ これがスズキ「GSX250R」です！ 画像で見る（9枚）

コンセプトには「アーバンアスリート」を掲げ、都会や郊外を軽快に走行する姿をイメージしてスタイリングが構築されています。テールカウル先端へ向かってラインが絞り込まれていく、コンパクトでスポーティなデザインが採用されました。

心臓部には、排気量248ccの水冷2気筒エンジンが搭載されており、平成32年（令和2年）国内排出ガス規制に対応しています。このエンジンは、フリクションロスの低減と燃焼効率の向上が図られており、市街地走行で頻繁に使う低中速域での扱いやすさを重視した出力特性となっています。最高出力は18kW／8,000rpm、最大トルクは22Nm／6,500rpmを発揮し、32.8km／Lという優れた燃費性能も両立しています。

エンジンの内部では、シリンダーヘッドにローラータイプのロッカーアームを採用することでフリクションロスを最小化しています。また、シリンダーのホーニング方法を最適化し、シリンダー壁面のオイル保持性を高めることで、ピストンやピストンリングとの摩擦抵抗の低減にも貢献しています。

ライダーを支援する装備として、視認性の高いフルデジタル表示の多機能メーターが採用されました。黒い基盤に白い文字を表示するネガ液晶が特徴で、任意に設定したエンジン回転数でランプが点灯または点滅してシフトチェンジのタイミングを知らせるRPMインジケーターや、ギアポジションが一目でわかるインジケーター、時計、切り替え式のオドメーターとデュアルトリップメーターといった機能が含まれています。

快適なライディングポジションを実現するため、調整されたセパレートタイプのハンドルバーと前後分離式シートが装備されています。

足回りには、専用セッティングが施されたフロントフォークと7段階の調整が可能なリアサスペンションを搭載。

前後輪には、アグレッシブな印象を与えるペタルタイプのブレーキディスクと、スポーティな10本スポークデザインの17インチアルミ製キャストホイールが組み合わされています。

このほか、長距離走行時に安心な容量15Lの燃料タンクや、上がロービーム、下がハイビームとなるLEDヘッドランプも備えています。

デザイン面では、スズキのスポーツバイクを象徴するヘッドライト左右の吸気口とポジションランプが個性を主張します。

先進的なイメージを与える面発光LEDをポジションランプとテールランプに採用し、スポーティな一本出しマフラーが全体のスタイリングを引き締めています。

新しいモデルでは、「ダイヤモンドレッドメタリック／パールネブラーブラック」「パールネブラーブラック」「トリトンブルーメタリック No.2」「パールグレッシャーホワイト No.2」の4つのカラーバリエーションが用意されます。

価格（消費税込）は63万5800円からとなります。