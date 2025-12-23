伝説を作った「スーパーシルエットマシン」が再び

日産グループで自動車整備専門学校の日産・自動車大学校は、カスタムカーの祭典「東京オートサロン（TAS）」で学生が授業の一環として製作したカスタムカーを披露しています。

次回、2026年1月に開催される「TAS2026」でも3台のカスタムカーが公開される予定です。

【画像】超カッコイイ！ これが日産校の「斬新スカイライン」です！ 画像で見る（27枚）

その1台である、愛知校による「スカイライン」（R30型）ベースのカスタムカー「Re30 スカイラインシルエット」を紹介します。

日産を代表する高級乗用車 スカイラインのうち、R30型は1981年8月に発売された6代目。広告で用いた俳優の名前から取られた「ニューマンスカイライン」の名称でも親しまれています。

R30型では、従来4気筒エンジン車と6気筒エンジン車で異なるボディだったものを1つに集約したほか、5代目では設定のなかった高性能DOHCエンジンとなるトップモデル「RS」を設定。

年次改良ごとにターボ搭載などでパワーアップされて進化を重ね、1983年には大幅マイナーチェンジを行った、通称「鉄仮面」型がデビュー。1985年に7代目（R31型）にバトンタッチするまで、販売が続けられます。

80年代らしいボクシーでマッシブなスタイリングだけでなく、人気の警察ドラマ「西部警察」にも登場したことや、レースにも参戦して輝かしい結果を残したことなどから、現在も根強いファンを持ちます。

特に、当時存在していたレースカテゴリのひとつ「スーパーシルエット（シルエットフォーミュラ）」では、市販車をベースにその面影（シルエット）を一部残すだけの大胆な改造がなされるもので、R30型も超ワイドボディ化や極端に低いスポイラーを装備し、570馬力以上を発揮する高性能ターボエンジンを搭載して参戦。

日産の名ドライバー 長谷見昌弘氏がドライブし、1982年には2勝、1983年には4勝するなど、栄光を残してファンを熱狂させました。

そうした経緯を持つR30型スカイラインですが、なぜこのスカイラインをカスタムしようと考えたのでしょうか。担当した学生はこのように話します。

「ベース車を探しているときに、去年と同じ『ブルーバード』（U11型）や、『ローレル』（C32型）と今回のR30型の3台がありました。

全部1980年代のクルマということで、当時のことを調べていくと、『シルエットフォーミュラ』でR30スカイラインが活躍しており、学校にあるクルマはセダンだった（シルエットフォーミュラは2ドア）のですが、いいねということで一致したので、選びました」

コンセプトは、「再び、あの時のスーパーシルエットを」。当時のスーパーシルエットマシンを思い出させるスタイリングを、4ドアのボディで再現するというのです。

当時、スーパーシルエットを見て衝撃を覚えたのは主に50〜60代の世代ですが、愛知校の学生が車両の選定をするなか、やはり若者世代にとってもかなりインパクトがあるマシンだったようです。

当時の世代をターゲットにしつつも、スーパーシルエットを知らない世代にも衝撃を与えたいと考えているといいます。

車名の「Re」とは「Reborn」（再び、80年代の活気あるクルマを）と「Respect」（尊敬・敬意）、「Remake」（私たちが作り直す）という想いが込められています。

エクステリアでは、スーパーシルエットの“本家”を忠実に再現することを基本に、若年層の学生らしい現代的な要素も一部取り入れています。

ボディカラーは本家の赤と黒ですが、赤色部分にはラメを加えることで、派手さの中にも現代的な魅力を引き出すという、学生ならではのエッセンスを加えています。

前後バンパーやフェンダー形状は本家の形状をもとにしたFRPパーツを製作し、スクエアで迫力のあるデザインを見事に再現。片側あたり90mmの拡幅を図り、全幅は1855mmとなりました。

この大胆なイメージチェンジを図るバンパーやフェンダーは、形に左右差がでないように調整した点などが特に苦労した点だといいます。

派手なスタイリングを際立たせるボンネットダクトも装着し、かつての活躍を思い出させます。

リアフェンダーは、通常はワイドボディキットを装着することでドアが開かなくなりますが、十分なクリアランスを確保し、4ドアとして開閉機構を残しています。

足元はワークの「エクイップ01」を装着。当時感のある4本スポークタイプで15インチのサイズですが、フロントは9J、リアは10Jという極太サイズとなっています。

仕上げの「命」になる「塗装作業」で苦労も

TAS2026の開催まで残り1ヶ月を切る12月下旬、最新情報について聞いてみました。

12月は塗装の作業をメインに行なったということで、苦労した点もあったといいます。学生は以下のようにコメントしています。

「塗装作業がとても大変でした。具体的には艶を出して塗ろうとすると気温も低く流してしまい、逆に流れや垂れが怖くて、塗り肌を何度も確認し塗装をしました。

マスキングもテキトーな作業をすると、すき間から塗料が漏れてしまい、ガラスに付着した塗料をはがすのにとても時間がかかりました」

完成に近づく「Re30 スカイラインシルエット」（画像提供：日産・自動車大学校 京都校）

カスタムカーの“命”となる塗装工程では、ベースの車両のホワイトからスーパーシルエットマシンの赤・黒の2トーンを再現しましたが、12月の低い気温ということもあり、かなり手間取ったようです。

また、塗装が完了してもトラブルに見舞われたといいます。

「磨き作業では、ポリッシャーで磨きを行い、いい艶になったと思っていざライトを当てて確認をすると、鮮やかな発色にならず、白く濁ったような色になっていたため、何度もポリッシャーをかけなおす作業をしました。

塗装をやり終わった後に、よく見るとバンパーにひずみや、小さいへこみを見つけ、再塗装が必要となりました。

エンジンの再始動も、なかなかエンジンがかからず濱村先生（注：濱は旧字体）に手伝ってもらい、やっと始動しました。先生の助けを借りずに、学生だけだったら、ずっとかからなかったと思います」

古いクルマをベース車両に選んだことで、クルマとしての“復旧作業”も大変だったというRe30 スカイラインシルエット。しかし、完成まで秒読み段階となったことで、いよいよ東京オートサロンでの披露へ熱意が高まっているようです。

「愛知校は10月までカスタマイズに必要な知識を学び、それからスタートするため、1つの工程に時間を要すと、残り（の時間）が厳しくなりあきらめるところもありました。

しかし、その判断も皆で話し合ったことで、よりチームが結束したかなと感じています。せっかくの晴れ舞台、きちんと完成したクルマをもっていくためにいろいろ工程を見直してここまでもってくることができました。

2か月半の間、授業が終わった後も残ってやっていったりして、本当に時間を費やしやっと完成しました。晴れの舞台に出展できることはとてもうれしく思います」（学生のコメント）

※ ※ ※

TAS2026は、2026年1月9日から11日にかけ、幕張メッセ（千葉市美浜区）で開催予定です。

なお、日産・自動車大学校では愛知校に加え、京都校でもカスタムカーを製作中です。