¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÎÉ×¤È½é¥é¥ó¥¦¥§¥¤¡ªÅÏÊÕ¥ê¥µàÀÖ¥³¡¼¥Çá2¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö±üÍÍ¤Þ¤µ¤Ë½÷Ë¼Ìò¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×
TGC¹Åç¤ÇàÌîµå¥Ý¡¼¥ºá¤âÈäÏª
¡¡É×¤Ï¼ã¤¼ó°ÌÂÇ¼Ô¡½¡£¥â¥Ç¥ë¤ÎÅÏÊÕ¥ê¥µ(23)¤¬¸«¤»¤¿É×ÉØ¥é¥ó¥¦¥§¥¤»Ñ¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡6Æü¤Î¡Ö¥Ò¥í¥Þ¥Ä¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹ presents TGC ¹Åç 2025¡×¡Ê¹Åç¥°¥ê¡¼¥ó¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤ËÉ×ÉØ¤½¤í¤Ã¤Æ½Ð±é¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥×¥íÌîµå¡¦¹Åç¤Î¾®±à³¤ÅÍ(25)¡£¡ÖºÊ¤È¤â¥é¥ó¥¦¥§¥¤¤òÊâ¤«¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤ºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÎ¨Ä¾¤Ê»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤ê¡¢¹Åç¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÀÖ¤ò´ðÄ´¤Ë¸ª¤òÁÈ¤ó¤À2¥·¥ç¥Ã¥È¤Î¤Û¤«¡¢¾®±à¤¬¥Ð¥Ã¥¿¡¼¡¢ÅÏÊÕ¤¬¥¥ã¥Ã¥Á¥ã¡¼¤È¤·¤Æ¹½¤¨¤ëàÌîµå¥Ý¡¼¥ºá¤Ê¤É¤âÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡º£µ¨¥»¡¦¥ê¡¼¥°¼ó°ÌÂÇ¼Ô¤ÈºÇ¹â½ÐÎÝÎ¨¤Î2´§¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿¾®±à¤ÎÉ×ÉØ¥é¥ó¥¦¥§¥¤¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¥æ¡¼¥â¥¢ËþºÜ¤ÎàÌîµå¥Ý¡¼¥ºá¡×¡Ö±üÍÍ¤Þ¤µ¤Ë½÷Ë¼Ìò¡×¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÎÉ¤¹¤®¡×¡ÖÂç¿Í²Ä°¦¤¤¡×¡Ö¤á¤Á¤ãÂº¤¤!¡×¤Ê¤É¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£