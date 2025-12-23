英シュロップシャーの運河で、巨大な陥没穴が発生した/Andy Kelvin/PA via AP

（CNN）英シュロップシャー州の運河に大規模な陥没穴が発生し、運河船2隻が深い泥に閉じ込められ、救助活動が行われた。

消防救助局が公開した画像では、縦横およそ50メートルの陥没穴に2隻の運河船がはまり込み、別の1隻が斜面に傾いた状態で止まっている様子が確認できる。

運河船は、英国各地に張り巡らされた狭い運河を航行するために設計された細長い船。かつては貨物輸送に使われていたが、現在は水上住宅やレジャー用途としても利用されている。

当局によると、ウェールズ近くのウィッチチャーチ市を通る運河で「重大な決壊」が起きた。22日午前5時17分ごろに「重大事案」が宣言されたが、その後、状況は安定した。捜索救助活動はすでに終了したという。

当局によれば、現時点で運河船に乗客はおらず、負傷者の報告もない。

消防救助隊は、地盤が不安定で水の流れも速い厳しい状況の中で作業に当たり、10人以上の市民を安全な場所へ避難させたと説明したが、詳細は明らかにしていない。

緊急当局は、対応が続いているとして、周辺への立ち入りを避けるよう呼びかけている。

運河に関する慈善団体「カナル＆リバー・トラスト」は22日、声明で、決壊の原因について初期調査を進めており、追って詳しい情報を提供すると明らかにした。