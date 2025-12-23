来年２月のミラノ・コルティナ五輪のスノーボード・ビッグエア（ＢＡ）、スロープスタイル（ＳＳ）で女子日本代表入りを確実にしている村瀬心椛（ここも、ＴＯＫＩＯインカラミ）が２３日、スイスでの雪上トレーニングを終えて羽田空港に帰国し、取材に応じた。

冬季五輪の日本女子最年少１７歳でＢＡの銅メダルを獲得した前回北京五輪と同じように、２度目の大舞台に向けて事前に一人、スノーボードと向き合う時間を作った。約２週間、滑り込み「五輪の調整として練習して、すごい良かった。ＳＳの練習ということもあって、３つキッカー（ジャンプ台）があったので（技を）つなげられるようにしたり、難易度の高い技を中心に練習をしました。（大会で）忙しいまま五輪に向かうのではなく、自分で調整しながらという方がいいと思いました」と２１歳のエースは、充実の練習が積めた様子で話した。

北京五輪でメダリストとなり、日本のエースとして闘ってきた約４年間。３月の世界選手権ではＢＡで金、ＳＳで日本勢最高位の銀メダルを獲得し、着実に進化を見せてきた。「自分が思っている以上に上を行けていると思っている。技の進化も４年前とは全然違うので」と胸を張る。１１月の欧州合宿では横４回転半の超大技を成功させ、２度目の五輪に向けても武器の１つになってきそうだ。

ＢＡとＳＳの２冠に期待がかかる五輪シーズンの今季は、ＢＡのＷ杯２戦でともに６位と表彰台には届いていないが、他の出場選手が出していない横４回転の大技に挑むなど、課題を持って取り組んできた。「攻めることができたのはすごく大きいこと。北京の時はメダルを取ることができたら、すごい注目していただけることを本当に実感させられた。格好いい滑りとよく言うけど、（普段スノーボードを見ない）一般の方にも『心椛ちゃんだけなんか違うよね』という印象に残る滑りをしたいと思います」と唯一無二の滑りをして、表彰台のてっぺんを目指していく。