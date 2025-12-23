「バイオハザード」より非病原性・不活化した「t-ウィルス」が2026年2月13日に渋谷PARCOで初公開
【THE AUTHENTIC OFFICE ジ・オーセンティック・オフィス】 会場：渋谷PARCO [PBOX] 日程：2026年2月13日～2月14日
THE AUTHENTIC OFFICE
渋谷PARCO [PBOX]
2月14日11時～21時 一般公開
Transeeds Inc.は、展示「THE AUTHENTIC OFFICE」にて「バイオハザード」より非病原性・不活化した「t-ウィルス」を厳重な管理体制のもと専用カプセルに保管して世界初公開する。
“翼が生える成分”配合のエナジードリンクや万博で話題を集めた「龍肉」、「人工宇宙人（DNAフィギュア）」などを手掛けたLOM BABYによって「t-ウィルス」を再現する。
なお、本展示は科学的視点に基づいたフィクションであり、実在の「t-ウィルス」ではない。
『バイオハザード』の象徴である「t-ウィルス」を最先端バイオテクノロジーにより合成。- LOM BABY (@LOMBABYart) December 23, 2025
非病原性・不活化した「t-ウィルス」を厳重な管理体制のもと専用カプセルに保管し、渋谷PARCOで世界初公開。
※本展示は科学的視点に基づいたフィクションであり、実在の「t-ウィルス」ではありません。… pic.twitter.com/2XVQycvh6C
展示詳細
展示名
THE AUTHENTIC OFFICE
ジ・オーセンティック・オフィス
会場
渋谷PARCO [PBOX]
〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１５－１ 渋谷PARCO 10F
日程
・2026年2月13日～2月14日
2月13日18時～22時 レセプション（招待制）
2月14日11時～21時 一般公開
(※記載時間は予定であり、当日までに変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。)
(C)CAPCOM