【THE AUTHENTIC OFFICE ジ・オーセンティック・オフィス】 会場：渋谷PARCO [PBOX] 日程：2026年2月13日～2月14日

Transeeds Inc.は、展示「THE AUTHENTIC OFFICE」にて「バイオハザード」より非病原性・不活化した「t-ウィルス」を厳重な管理体制のもと専用カプセルに保管して世界初公開する。

“翼が生える成分”配合のエナジードリンクや万博で話題を集めた「龍肉」、「人工宇宙人（DNAフィギュア）」などを手掛けたLOM BABYによって「t-ウィルス」を再現する。

なお、本展示は科学的視点に基づいたフィクションであり、実在の「t-ウィルス」ではない。

展示詳細

展示名

THE AUTHENTIC OFFICE

ジ・オーセンティック・オフィス

会場

渋谷PARCO [PBOX]

〒150-0042 東京都渋谷区宇田川町１５－１ 渋谷PARCO 10F

日程

・2026年2月13日～2月14日

2月13日18時～22時 レセプション（招待制）

2月14日11時～21時 一般公開

(※記載時間は予定であり、当日までに変更となる場合がございます。あらかじめご了承ください。)

(C)CAPCOM