北斗晶、孫とのコンビニ2ショット公開「親近感湧く」「おばあちゃんしてますね」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】元プロレスラーでタレントの北斗晶が12月21日、自身の公式ブログを更新。孫とのコンビニ2ショットを公開し、話題となっている。
【写真】58歳元プロレスラー「親近感湧く」孫とコンビニでお菓子選ぶ姿
北斗は「すーちゃんのママとパパが忙しいので、今日もばーちゃんの所に遊びに来ました」と孫を預かっていたことを報告。「次男に運転してもらい 近くのコンビニに、すーちゃんを連れて行って来ました！！」と記し、コンビニで孫と一緒にお菓子を選んでいる様子や、孫を抱っこしてアイスの売り場を見せている姿などを公開した。
また、孫との外遊びや、一緒にホットケーキを作っているショットなども披露している。
この投稿に、ファンからは「ほのぼので癒される」「幸せが溢れてる」「可愛すぎる」「親近感湧く」「おばあちゃんしてますね」などと反響が寄せられている。
北斗と元プロレスラー・タレントの佐々木健介の長男・佐々木健之介は、2022年5月に女子プロレスラーの凛と結婚。2023年8月にカナダで第1子となる女児・寿々ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
