結婚発表の波瑠＆高杉真宙、11月に「それスノ」で共演していた 対決中に涙流す熱い姿も話題に「神回」「見返したい」と反響続々
【モデルプレス＝2025/12/23】女優の波瑠と俳優の高杉真宙が12月23日、結婚を発表。11月7日放送の「それSnow Manにやらせて下さいSP」（TBS系／金曜よる7時〜）で共演していたことが再び話題を集めている。
【写真】波瑠＆高杉真宙「それスノ」共演時の笑顔ショット
同番組では、12月12日に最終回を迎えたTBS系金曜ドラマ「フェイクマミー」チームと12月14日に最終話を迎えた同局系日曜劇場「ザ・ロイヤルファミリー」チーム、そしてSnow Manの3組が三つ巴対決を展開。2人は、それぞれのチームで登場し、対決中には波瑠がゲームに勝利したチームメイトの様子に感動し涙するなど熱い姿を見せていた。
さらに、波瑠と高杉が初めて共演した「わたしのお嫁くん」（フジテレビ系／2023年）に出演していた俳優の中村蒼も「フェイクマミー」チームとして出演。ネット上では「お嫁くんチーム勢揃い！」「まさか結婚するなんて…おめでたすぎる」「蒼くんは知ってたのかな？」「神回」「もう1回見返したい」などと反響が上がっている。（modelpress編集部）
本作は、正反対の人生を歩んできた2人の女性が、“母親なりすまし”という禁断の契約を結ぶことからはじまるウソとトラブルだらけのファミリークライム・エンターテインメント。転職活動に苦戦する花村薫（波瑠）は、元ヤンでベンチャー企業の社長を務めるシングルマザー・日高茉海恵（川栄）に「お受験の日、私の代わりに“ママ”として面接を受けてほしい」と持ち掛けられる。
原作は、山本周五郎賞やJRA賞馬事文化賞を受賞した早見和真氏の同名小説（新潮文庫刊）。競馬の世界を舞台に、ひたすら夢を追い続けた熱き大人たちが、家族や仲間たちとの絆で奇跡を起こしていく、人間と競走馬の20年にわたる壮大なストーリー。高杉は、高い騎乗センスを誇る騎手・佐木隆二郎を演じていた。
情報：TBS
【Not Sponsored 記事】
◆波瑠＆高杉真宙「それスノ」で共演
◆波瑠＆川栄李奈W主演「フェイクマミー」
◆妻夫木聡主演「ザ・ロイヤルファミリー」
