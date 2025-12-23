2児の母・石川梨華、1人分の自炊ランチ公開「ちょうど良いサイズ感」「美味しそう」の声
【モデルプレス＝2025/12/23】元モーニング娘。のタレントの石川梨華が12月22日、自身のInstagramを更新。昼食を公開し、コメントが集まっている。
【写真】40歳元モー娘。「ちょうど良いサイズ感」1人分の自炊飯公開
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」とつづり、1人分の手作りドライカレーの写真を投稿。黄身がとろけた目玉焼きを乗せたドライカレーを「作った」という石川は「辛口のルーに追い辛したよ」とオリジナルの食べ方を記していた。
この投稿に「美味しそう」「ちょうど良いサイズ感」「目玉焼き最高」「カレー食べたい」「追い辛ありだね」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】40歳元モー娘。「ちょうど良いサイズ感」1人分の自炊飯公開
◆石川梨華、手作りのお昼ご飯を公開
石川は「お昼ご飯何食べたんだろう？」とつづり、1人分の手作りドライカレーの写真を投稿。黄身がとろけた目玉焼きを乗せたドライカレーを「作った」という石川は「辛口のルーに追い辛したよ」とオリジナルの食べ方を記していた。
◆石川梨華の投稿に反響
この投稿に「美味しそう」「ちょうど良いサイズ感」「目玉焼き最高」「カレー食べたい」「追い辛ありだね」などと反響が寄せられている。
石川は2017年3月に巨人・野上亮磨投手（当時）と入籍。2018年4月に第1子長男、2020年1月に第2子次男の出産を報告している。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】